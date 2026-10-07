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Screamer 26.03.2026
Экшен, Гонки, Автомобили
5.5 31 оценка

Для аркадной гонки Screamer вышло обновление добавляющие классическое управление

Pavel Rally Pavel Rally

Спорный геймплей на релизе: Уникальная механика управления двумя стиками (Twin Stick), где левый отвечал за руль, а правый — за угол заноса, оказалась слишком сложной для казуальных игроков. Из-за этого «порога входа» и жесткого ИИ многие бросали игру в первую же неделю.

Что изменилось: Новая опция совмещает руление и дрифт на одном левом аналоговом стике, делая управление привычным для фанатов классических аркадных гонок. Изменить схему управления можно в меню настроек игры (Options). Разработчики при этом отмечают, что управление двумя стиками по-прежнему остается рекомендованным для полного погружения в механику ECHO System.

Проблемы с онлайном и продажами: На релизе игра продавалась по полной цене в $60–$70, что многие посчитали завышенным для нишевой аркады. В итоге проект не смог привлечь широкую аудиторию, а активная база игроков на Steam и консолях быстро испарилась.

Хвалят за стиль и смелость: Игроки и критики в восторге от её яркого аниме-киберпанк стиля, крутого саундтрека, отличного звука моторов и смелости разработчиков, которые попытались сделать самобытную боевую аркаду в духе старых хитов PS2.

Пресса: Профильные журналисты встретили игру тепло. На Metacritic у нее крепкие 76 баллов из 100, а пользовательский рейтинг держится в районе 7.4/10.

Сложился классический сценарий «культового провала»: игра получилась качественной, оригинальной и стильной, но коммерчески слабой из-за высокой цены, специфического управления и нехватки контента.

Трейлеры 9 Обновления 1
10
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Odesseet

Я смотрю Suno уже захватила игропром)

1
Melodic Osrik

тока вчера про неё вспоминали с друганами, это единственная на данный момент селл шейдинг гонка, напоминает auto modellista с ps2

1