На The Game Awards 2025 показали сюжетный трейлер Screamer - яростной гоночной аниме-аркады

На The Game Awards 2025 показали сюжетный трейлер Screamer — яростной аниме-аркады, где классические гонки сталкиваются с механиками файтинга. История строится вокруг турнира, в котором каждый участник движим жаждой, амбициями или местью. Пять команд — от военных и учёных до преступников и магнатов — сходятся на одной арене, чтобы доказать, что именно они достойны титула Screamer.

За турниром стоит таинственный мастер, чьи мотивы остаются скрытыми, а судьбы гонщиков тесно переплетаются между собой. Каждый водитель приходит со своей историей и управляет машиной, отражающей его личность: уникальный дизайн, индивидуальные способности и особый стиль ведут к разным тактическим решениям на трассе.

Мир Screamer — это лавина неона, футуристические силуэты и эстетика аниме, доведённая до экстремума. Здесь гонки — это не просто скорость, а смертельно опасные схватки, где каждый поворот может стать последним.

Основой игрового процесса стала технология ECHO — мистическая энергия, превратившая заезды в полноценные бои. Boost для стремительного рывка, Strike для атаки и Shield для защиты открывают широкие тактические возможности. Но истинный хаос начинается с Overdrive: в этом режиме участники разрывают трассу в клочья, а любое промедление заканчивается выбыванием.

Игроков ждёт широкий выбор режимов: командные гонки, уничтожение соперников, испытания на выживание в Overdrive и многое другое. Screamer поддерживает как онлайн-состязания, так и режим локального разделённого экрана — чтобы устроить дуэль прямо дома.

Screamer обещает стать новой гоночной манией, где побеждают не самые быстрые, а самые смелые, хитрые и беспощадные. Только истинный Screamer сможет добраться до вершины.