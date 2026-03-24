Screamer 26.03.2026
Экшен, Гонки, Автомобили
19 оценок

Screamer врывается в гонки: аркада от итальянской студии приятно удивила критиков перед релизом

butcher69 butcher69

Итальянская студия Milestone готовит неожиданный поворот в своей карьере: аркадная гонка Screamer уже собирает тёплые отзывы до выхода 26 марта. На Metacritic проект держит средний балл 77, а рецензенты отмечают свежий взгляд на жанр, уставший от серьёзных симуляторов.

Главной особенностью стала необычная система управления: левый стик отвечает за повороты, а правый — за дрифт и переключение передач. Агрессивный стиль езды накапливает энергию, которую можно использовать для атак, защиты или режима Overdrive.

Игру также хвалят за сюжет о подпольных уличных гонках. Катсцены созданы студией Polygon Pictures, а персонажи говорят на родных языках, добавляя атмосферы. Несмотря на мелкие проблемы с балансом, Screamer уже называют ярким аркадным хитом.

QueasyRush

лучше бы они сделали Gravel 2, первая часть была единственным достойным клоном легендарного Dirt 2

bysaturn

С такой ценой пусть сами играют.

hom1e

выходила уже такая игра в 22 году, нид фор спирт абобмунд