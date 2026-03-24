Screamer врывается в гонки: аркада от итальянской студии приятно удивила критиков перед релизом

Итальянская студия Milestone готовит неожиданный поворот в своей карьере: аркадная гонка Screamer уже собирает тёплые отзывы до выхода 26 марта. На Metacritic проект держит средний балл 77, а рецензенты отмечают свежий взгляд на жанр, уставший от серьёзных симуляторов.

Главной особенностью стала необычная система управления: левый стик отвечает за повороты, а правый — за дрифт и переключение передач. Агрессивный стиль езды накапливает энергию, которую можно использовать для атак, защиты или режима Overdrive.

Игру также хвалят за сюжет о подпольных уличных гонках. Катсцены созданы студией Polygon Pictures, а персонажи говорят на родных языках, добавляя атмосферы. Несмотря на мелкие проблемы с балансом, Screamer уже называют ярким аркадным хитом.