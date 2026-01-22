Вышел новый трейлер боевых гонок Screamer, посвящён режимам игры

Разработчики Milestone выпустили новое видео с обзором игровых режимов предстоящей гоночной аркады в стиле аниме. Релиз игры Screamer запланирован на 26 марта для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. В трейлере подробно разбираются следующие режимы:

Основная кампания (The Tournament): сюжетный режим, посвященный масштабному нелегальному турниру по уличным гонкам. Сюжет раскрывается через кинематографичные вставки с участием известных актеров озвучки, таких как Трой Бейкер и Алекс Ле.

Командные гонки (Team Race): игроки формируют отряды из трех персонажей (лидер и два помощника). Победа зависит не только от скорости, но и от количества устраненных противников (KOs), что поощряет тактическое взаимодействие.

Испытание на очки (Score Challenge): режим, вдохновленный классическими аркадами, где нужно проходить череду событий и испытаний, увеличивая множитель очков за счет рискованного вождения.

Другие режимы: в видео также упоминаются Overdrive Challenge, Time Attack (заезд на время), Checkpoint (гонка по контрольным точкам) и Online Multiplayer (включая рейтинговые командные заезды).