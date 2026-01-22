Вышел новый трейлер боевых гонок Screamer, посвящён режимам игры

Разработчики Milestone выпустили новое видео с обзором игровых режимов предстоящей гоночной аркады в стиле аниме. Релиз игры Screamer запланирован на 26 марта для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. В трейлере подробно разбираются следующие режимы:
Основная кампания (The Tournament): сюжетный режим, посвященный масштабному нелегальному турниру по уличным гонкам. Сюжет раскрывается через кинематографичные вставки с участием известных актеров озвучки, таких как Трой Бейкер и Алекс Ле.
Командные гонки (Team Race): игроки формируют отряды из трех персонажей (лидер и два помощника). Победа зависит не только от скорости, но и от количества устраненных противников (KOs), что поощряет тактическое взаимодействие.
Испытание на очки (Score Challenge): режим, вдохновленный классическими аркадами, где нужно проходить череду событий и испытаний, увеличивая множитель очков за счет рискованного вождения.
Другие режимы: в видео также упоминаются Overdrive Challenge, Time Attack (заезд на время), Checkpoint (гонка по контрольным точкам) и Online Multiplayer (включая рейтинговые командные заезды).
Боевые гонщики анимешники на месте? Судя по количеству оценок игры тут по большей части нормальная аудитория. в анимешную помойку пусть сами производители этого шлака и играют из своей страны уже заходящего солнца. Они там уже допрыгались что молодые люди чихуахуа вместо ребенка заводят. Осталось боевыми гоночками добить остатки населения.
Разработчики Milestone - итальянцы! Раньше они сделали внедорожные гонки Gravel.
Какая-то смесь мобильной Asphalt (управление и физика) и NFS Unbound (рисованные эффекты). Фигня, короч.