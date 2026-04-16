Вышел трейлер аркадной гонки Screamer, демонстрирующий восторженные отзывы критиков

Компания Milestone выпустила трейлер, демонстрирующий международные отзывы прессы об игре Screamer, перезапуске классической гоночной франшизы. Видео содержит восторженные отзывы и цитаты из различных специализированных изданий, подтверждающие, что игра была очень позитивно принята критиками.

Screamer доступна для ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Согласно трейлеру, положительные отзывы особенно отмечают выбранный Milestone путь возрождения франшизы: гибридный опыт, сочетающий аркадные гонки с более сложным сюжетом, чем обычно предлагает этот жанр.

Среди аспектов, наиболее высоко оценённых прессой, — аниме-стиль, характерный для игры, глубина сюжета и то, как история выстраивается на протяжении всей кампании. Ещё одним плюсом является продолжительность основного режима, поскольку игрок управляет разными персонажами по мере развития событий, изучая специфические навыки и характеристики каждого пилота, одновременно осваивая сложную систему управления.

Эта сложность, кстати, является одним из немногих спорных моментов. Модель управления была сочтена несколько слишком сложной для аркадной игры, жанра, который исторически опирается на непосредственность и простоту как на основы игрового процесса. Тем не менее, в целом, отзывы критиков в подавляющем большинстве положительные.