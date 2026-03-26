Вышла боевая гонка Screamer, релизный трейлер

Это современное переосмысление классической гоночной серии 90-х от студии Milestone, представляет собой высокооктановый сплав аркадных гонок, боевой механики и аниме-эстетики, действие разворачивается в футуристическом неоновом мегаполисе Нео-Рэй.

Турнир: Сюжет строится вокруг нелегального гоночного соревнования, организованного загадочным мистером А (озвучен Троем Бейкером), с призовым фондом в 100 миллиардов долларов.

Персонажи: В игре 16 уникальных героев, разделенных на 5 команд (поп-звезды, ученые, военные и др.), каждый со своей мотивацией — от жажды славы до мести.

Стиль: Визуально игра вдохновлена аниме 80-х и 90-х годов. Сюжетные вставки созданы знаменитой японской студией Polygon Pictures.

Система Echo: Каждая машина оснащена футуристической технологией, позволяющей использовать ресурсы Sync (для ускорения и щитов) и Entropy (для атак и разрушительного режима).

Боевые механики: Гонки ориентированы не только на скорость, но и на устранение противников. Для победы часто нужно выполнять специфические задачи (например, выбить определенного оппонента).

Управление: Одной из инноваций является поддержка управления двумя джойстиками, что добавляет глубины маневрированию и бою.