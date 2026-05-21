Вышла демоверсия боевой гонки Screamer

Спустя почти два месяца после релиза гоночная игра Screamer получила бесплатную демоверсию. Сама игра была высоко оценена журналистами, но не смогла привлечь игроков. Разработчики из студии Milestone выпустили пробную версию в надежде заинтересовать игроков, доступна на всех целевых платформах: PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (в магазинах Steam и Epic Games Store). Что вошло в демо:

Сюжетный режим: доступны первые 6 глав режима The Tournament в футуристическом городе Нео Рей.

Контент: на старте открыта команда Green Reapers и трасса Downtown Run. По мере прохождения можно разблокировать ещё одного персонажа (Лавинию) и две трассы (The Port и Stadium Olympus).

Режимы: игрокам дают опробовать два режима — классическую гонку (Race) и командную битву (Team Race).

Мультиплеер: в оба доступных режима можно сыграть в режиме разделенного экрана (split-screen) до 4 человек.