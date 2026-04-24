Два мира - один герой: Screenbound делает ставку на необычную механику и сразу идёт в Game Pass

Crescent Moon Games и Digital Pajamas представили новый геймплейный трейлер Screenbound — экшен-приключения с необычной идеей «двойной реальности». Игра выйдет в 2026 году на консолях и ПК, а главное — с релиза появится в Xbox Game Pass, что заметно повышает её шансы на широкую аудиторию.

Ключевая особенность проекта — одновременное существование двух миров: 2D-игры внутри портативной консоли и окружающего 3D-пространства. Игроку придётся управлять сразу двумя версиями персонажа, причём их действия взаимосвязаны, но подчиняются разным правилам. Это звучит как свежий взгляд на жанр, который в последние годы часто топчется на месте.

Сюжет строится вокруг загадочного устройства Qboy, способного «раздваивать» реальность. Такая подача даёт простор для нестандартных головоломок, где важно не только действие, но и понимание того, как взаимодействуют два измерения. В теории это напоминает лучшие инди-проекты с экспериментальной механикой, но на практике многое будет зависеть от баланса сложности.

Визуально игра сочетает ретро-пиксельный стиль с современным 3D, что уже стало популярным трендом. Однако именно геймплей здесь выглядит главным козырем: если идея с «двумя мирами» не окажется просто эффектной обёрткой, Screenbound может выделиться на фоне конкурентов.

В итоге проект выглядит как рискованный, но интересный эксперимент. А релиз в Game Pass — грамотный ход: подобные нестандартные игры чаще находят свою аудиторию именно через подписки, а не традиционные продажи.