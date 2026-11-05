Игроки бесплатного симулятора рыбалки забыли про игру и хвастаются реальным уловом на её странице в Steam

Разработчик-одиночка под псевдонимом 032, выпустивший недавно в Steam бесплатный десктопный кликер SCREENSIDE FISHER, столкнулся с необычной активностью в сообществе. Вместо скриншотов игрового процесса один из пользователей начал публиковать в хабе игры фотографии своих настоящих рыболовных трофеев.

Создатель игры с удивлением обратил внимание на активность пользователя под ником Molfar. В разделе иллюстраций, предназначенном для контента по игре, тот выложил реальный снимок с рыбалки, гордо сообщив, что в июле 2012 года лично поймал на реке Хор 50-сантиметрового ленка. Разработчик признался, что появление «реального рыбака не по адресу» сначала озадачило его, однако удалять запись он не стал, сочтя пост забавным.

Как выяснилось, для пользователя Molfar это уже не первый случай буквального переноса собственного быта в цифровое пространство видеоигр:

Ранее этот же энтузиаст отметился серией популярных руководств для симулятора фермы Stardew Valley. Вместо игровых подсказок пользователь публиковал подробные инструкции с советами для выращивания урожая в реальной жизни.

агрономии: как вырастить урожай на истощенной почве, как правильно подрезать ветви садовых деревьев и куда на даче утилизировать скошенные сорняки. Его руководства получили десятки наград и положительных оценок от участников сообщества.

Сама SCREENSIDE FISHER представляет собой казуальный виджет для рабочего стола: игра позволяет закидывать виртуальную удочку прямо под панель задач Windows, параллельно занимаясь повседневными делами за ПК, продавать пойманную рыбу, готовить блюда и улучшать снасти. Проект доступен в цифровом магазине Steam бесплатно.