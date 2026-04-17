Scritchy Scratchy 18.03.2026
Аркада, Инди
5.6 10 оценок

Скретч-игра Scritchy Scratchy стала хитом, продав более 750 000 копий

monk70 monk70

Scritchy Scratchy сорвала джекпот с момента своего запуска на ПК и мобильных устройствах 18 марта. Игра явно завоевала сердца игроков.

Компания Lunch Money Games объявила о продаже более 750 000 копий менее чем за месяц. Разработчик обещает новые косметические предметы, дополнительные языки, такие как итальянский, турецкий и чешский, а также дополнительные настройки, начиная с мая.

В сентябре выйдет крупное обновление, которое добавит испытания, награды, новый счастливый конец и специальную награду за разблокировку всех достижений.

4k онлайна, примерно 700k покупок на одном только Steam... внушительно... хотя, казалось бы, от Scratchers почти ничем не отличается.

А всего-то делов, смогли пристроиться в бандл с прижизненной классикой CloverPit.

Giggity

И чего люди ноют когда выходит плохая игра сюжетно или геймплейно , при этом делают кассу кликеру
КЛИКЕРУ КАРЛ!

AlexVurhis

Уровень вони потребляемого кала не знает границ. Будто в игры сейчас играют одни одноклеточные существа, которые сбегаются только на аморально-ущербные проекты, которые в принципе в здравом обществе выходить никогда не должны были бы. Просто нет слов...
Когда уже метеорит жахнет...