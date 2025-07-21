Scrutator Tenebris - леденящий душу симбиоз патологоанатомии и психологического хоррора. Выход в конце 2025 года

Алматы, Казахстан – 17 июля 2025 года – Студия Empty Die Studio объявляет о разработке Scrutator Tenebris – уникальной смеси детективного хоррора и медицинского симулятора, выход которой запланирован на PC в конце 2025 года. Официальная страница игры уже доступна в Steam, и совсем скоро игроки могут записаться на предстоящий плейтест, чтобы первыми окунуться в её мрачную атмосферу.
Об игре
В Scrutator Tenebris вы – патологоанатом в провинциальной деревне, втянутый в паутину оккультных тайн, окружающих старинный особняк. Вооружившись настоящими медицинскими инструментами – скальпелями, рентгеном и лупами – вам предстоит:
- Проводить вскрытия, чтобы установить причину смерти… и обнаружить нечто куда более ужасное
- Принимать судьбоносные решения – сохранить улики или скрыть правду, где каждый выбор меняет ход расследования
- Исследовать ветшающий особняк, наполненный головоломками, оккультными символами и меняющимися комнатами
- Бороться с нарастающим безумием, когда реальность начинает искажаться
- Открыть одну из нескольких концовок, зависящих от ваших профессиональных (или безнравственных) решений
Разработчики описывают игру как «Papers, Please встречается с Pathologic – психологический хоррор, где каждое решение имеет леденящие душу последствия».
Сможете ли вы сохранить клятву врача, столкнувшись с непостижимыми ужасами, или тёмная история дома поглотит вас?
Ключевые особенности
- Медицинские экспертизы ( симуляции вскрытий)
- Детективные расследования (сбор и анализ улик)
- Управление ресурсами (питание, усталость и ресурсы дома)
- Исследование окружения с элементами survival-хоррора
- Моральный выбор с далеко идущими последствиями
Доступность и платформы
Scrutator Tenebris выйдет на PC через Steam в конце 2025 года. Версии для консолей рассматриваются.
- Добавить в список желаемого в Steam:
Идея классная, но вот этот вот пиксельный графоний...
Не проще ли было как в визуальных новеллах сделать? Или как в древних детективных игрушках типа "Нэнси Дрю". Смотрелось бы аккуратнее.
Мы считаем, что уникальный пиксельный арт ни капельки не портит задумку игры, а даже наоборот, подчеркивает ее. Присоединяйтесь к дискорду проекта, чтобы узнать о предстоящем плейтесте. Возможно, ваше мнение изменится
Считаете,что у всех должен быть vpn,чтобы ознакомиться с этим роликом?
Субъективно, игре бы больше подошёл арт-стиль Sanitarium, Planescape Torment или более свежего Stasis. Вот это бы было уже настоящее "ретро", а не опостылевшие уже всех пиксели 🙄
шлак..
надеемся, что после демо, вы измените свое мнение
однозначно в корзину
Надеемся, в корзину покупок 😅
нет, конечно же, для мусора