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Scrutator Tenebris TBA
Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди
1 1 оценка

Scrutator Tenebris - леденящий душу симбиоз патологоанатомии и психологического хоррора. Выход в конце 2025 года

Empty Die Studio Empty Die Studio

Алматы, Казахстан – 17 июля 2025 года – Студия Empty Die Studio объявляет о разработке Scrutator Tenebris – уникальной смеси детективного хоррора и медицинского симулятора, выход которой запланирован на PC в конце 2025 года. Официальная страница игры уже доступна в Steam, и совсем скоро игроки могут записаться на предстоящий плейтест, чтобы первыми окунуться в её мрачную атмосферу.

Об игре

В Scrutator Tenebris вы – патологоанатом в провинциальной деревне, втянутый в паутину оккультных тайн, окружающих старинный особняк. Вооружившись настоящими медицинскими инструментами – скальпелями, рентгеном и лупами – вам предстоит:

  • Проводить вскрытия, чтобы установить причину смерти… и обнаружить нечто куда более ужасное
  • Принимать судьбоносные решения – сохранить улики или скрыть правду, где каждый выбор меняет ход расследования
  • Исследовать ветшающий особняк, наполненный головоломками, оккультными символами и меняющимися комнатами
  • Бороться с нарастающим безумием, когда реальность начинает искажаться
  • Открыть одну из нескольких концовок, зависящих от ваших профессиональных (или безнравственных) решений

Разработчики описывают игру как «Papers, Please встречается с Pathologic – психологический хоррор, где каждое решение имеет леденящие душу последствия».

Сможете ли вы сохранить клятву врача, столкнувшись с непостижимыми ужасами, или тёмная история дома поглотит вас?

Ключевые особенности

  • Медицинские экспертизы ( симуляции вскрытий)
  • Детективные расследования (сбор и анализ улик)
  • Управление ресурсами (питание, усталость и ресурсы дома)
  • Исследование окружения с элементами survival-хоррора
  • Моральный выбор с далеко идущими последствиями

Доступность и платформы

Scrutator Tenebris выйдет на PC через Steam в конце 2025 года. Версии для консолей рассматриваются.

  • Добавить в список желаемого в Steam:
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Комментарии: 12
Ваш комментарий
coffee_break

Идея классная, но вот этот вот пиксельный графоний...
Не проще ли было как в визуальных новеллах сделать? Или как в древних детективных игрушках типа "Нэнси Дрю". Смотрелось бы аккуратнее.

2
Empty Die Studio

Мы считаем, что уникальный пиксельный арт ни капельки не портит задумку игры, а даже наоборот, подчеркивает ее. Присоединяйтесь к дискорду проекта, чтобы узнать о предстоящем плейтесте. Возможно, ваше мнение изменится

Serj77777 Empty Die Studio

Считаете,что у всех должен быть vpn,чтобы ознакомиться с этим роликом?

Evialroot

Субъективно, игре бы больше подошёл арт-стиль Sanitarium, Planescape Torment или более свежего Stasis. Вот это бы было уже настоящее "ретро", а не опостылевшие уже всех пиксели 🙄

Вадим Якимов

шлак..

1
Empty Die Studio

надеемся, что после демо, вы измените свое мнение

Satty

однозначно в корзину

1
Empty Die Studio

Надеемся, в корзину покупок 😅

Satty Empty Die Studio

нет, конечно же, для мусора

3