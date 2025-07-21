Scrutator Tenebris - леденящий душу симбиоз патологоанатомии и психологического хоррора. Выход в конце 2025 года

Алматы, Казахстан – 17 июля 2025 года – Студия Empty Die Studio объявляет о разработке Scrutator Tenebris – уникальной смеси детективного хоррора и медицинского симулятора, выход которой запланирован на PC в конце 2025 года. Официальная страница игры уже доступна в Steam, и совсем скоро игроки могут записаться на предстоящий плейтест, чтобы первыми окунуться в её мрачную атмосферу.

Об игре

В Scrutator Tenebris вы – патологоанатом в провинциальной деревне, втянутый в паутину оккультных тайн, окружающих старинный особняк. Вооружившись настоящими медицинскими инструментами – скальпелями, рентгеном и лупами – вам предстоит:

Проводить вскрытия, чтобы установить причину смерти… и обнаружить нечто куда более ужасное

Принимать судьбоносные решения – сохранить улики или скрыть правду, где каждый выбор меняет ход расследования

Исследовать ветшающий особняк, наполненный головоломками, оккультными символами и меняющимися комнатами

Бороться с нарастающим безумием, когда реальность начинает искажаться

Открыть одну из нескольких концовок, зависящих от ваших профессиональных (или безнравственных) решений

Разработчики описывают игру как «Papers, Please встречается с Pathologic – психологический хоррор, где каждое решение имеет леденящие душу последствия».

Сможете ли вы сохранить клятву врача, столкнувшись с непостижимыми ужасами, или тёмная история дома поглотит вас?

Ключевые особенности

Медицинские экспертизы ( симуляции вскрытий)

Детективные расследования (сбор и анализ улик)

Управление ресурсами (питание, усталость и ресурсы дома)

Исследование окружения с элементами survival-хоррора

Моральный выбор с далеко идущими последствиями

Доступность и платформы

Scrutator Tenebris выйдет на PC через Steam в конце 2025 года. Версии для консолей рассматриваются.

Добавить в список желаемого в Steam: