Новые роботы, бытовая техника, оружие и другое уже доступно с обновлением HELL'S KITCHEN для SCUM ©

Ранее анонсированное, а позже протестированное масштабное обновление HELL'S KITCHEN уже доступно всем игрокам симулятора выживания SCUM. Объем нововведений патча 0.85 действительно впечатляет, ведь он включает в себя не только немалое количество исправлений ошибок и мелких изменений, но и контент вроде нескольких мощных ракетниц для устранения роботов и других противников, новых опасных мехов с огнеметами у военных бункеров и так далее.

Также к наиболее важным нововведениям можно отметить бытовые механики. Теперь игрокам не придется заниматься готовкой исключительно на костре, ведь авторы добавили электрические и газовые плиты для приготовления пищи, к которым прилагаются кулинарные книги с рецептами и новые виды продуктов. Конечно же, к таким обновлениям требуется электричество и газ, поэтому в Scum появилось: электричество и газовая система с электрогенераторами, газовыми ресурсами, баллонами с пропаном и так далее.

Помимо всего прочего, разработчики отмечают, что выжившие также обратят внимание на новые зоны для охоты и улучшенное поведение искусственного интеллекта - в данном случае речь идет о животных. Улучшена детализация лута и других элементов снаряжения.