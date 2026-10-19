Разработчики SCUM решили сократить команду, чтобы удержать бизнес на плаву

Студия Gamepires, известная по многопользовательскому симулятору выживания SCUM, объявила о предстоящих увольнениях. В официальном заявлении разработчики признали, что решение далось им нелегко, однако назвали сокращение штата необходимым шагом для адаптации к непростой ситуации на игровом рынке.

В компании пояснили, что изменения призваны сделать бизнес более устойчивым в долгосрочной перспективе. При этом Gamepires отдельно подчеркнула: увольнения связаны исключительно с деловыми обстоятельствами и не отражают оценку профессиональных качеств сотрудников.

Сколько именно человек потеряют работу, студия не раскрыла. Согласно информации на официальном сайте Gamepires, в команде числится более 65 специалистов, однако неизвестно, какая часть коллектива попадёт под сокращение.

Ситуация отражает продолжающиеся трудности игровой индустрии, где даже опытные разработчики вынуждены пересматривать расходы и структуру команд. Пока Gamepires не сообщила, как кадровые изменения повлияют на дальнейшую поддержку SCUM и другие планы студии.