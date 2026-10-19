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SCUM 29.08.2018
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Инди, MMO, От третьего лица, Королевская битва
7.6 498 оценок

Разработчики SCUM решили сократить команду, чтобы удержать бизнес на плаву

butcher69 butcher69

Студия Gamepires, известная по многопользовательскому симулятору выживания SCUM, объявила о предстоящих увольнениях. В официальном заявлении разработчики признали, что решение далось им нелегко, однако назвали сокращение штата необходимым шагом для адаптации к непростой ситуации на игровом рынке.

В компании пояснили, что изменения призваны сделать бизнес более устойчивым в долгосрочной перспективе. При этом Gamepires отдельно подчеркнула: увольнения связаны исключительно с деловыми обстоятельствами и не отражают оценку профессиональных качеств сотрудников.

Сколько именно человек потеряют работу, студия не раскрыла. Согласно информации на официальном сайте Gamepires, в команде числится более 65 специалистов, однако неизвестно, какая часть коллектива попадёт под сокращение.

Ситуация отражает продолжающиеся трудности игровой индустрии, где даже опытные разработчики вынуждены пересматривать расходы и структуру команд. Пока Gamepires не сообщила, как кадровые изменения повлияют на дальнейшую поддержку SCUM и другие планы студии.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Ales Boko

Сокращать, да? Как в их игре, создание персонажей с большими писями это создание "тупого" персонажа, поэтому нужно сокращать размер чтобы перс умел делать элементарные вещи. Нашла коса на камень)