SCUM добралась до финиша: версия 1.0 завершила многолетний путь в раннем доступе

Выживалка SCUM официально вышла из раннего доступа и добралась до версии 1.0. После нескольких лет развития в Steam игра от студии Gamepires получила статус завершённого продукта. Главным новшеством стал полностью переработанный остров — игровой мир изменился до неузнаваемости, но при этом сохранил знакомую структуру.

Разработчики обещают массу улучшений: от обновлённых ключевых точек интереса и листвы до детализированной растительности и переработанного снежного биома. Появилась новая система влажности — теперь после дождя местность высыхает постепенно, а туман и сырость снижают видимость. Исправлены и старые проблемы, вроде проваливающихся машин и зданий.

В игре появились вооружённые NPC, обновлённая графика оружия и возвращение транспорта — гидросамолёта Mariner и трактора. Также добавлены пользовательские миссии, новый бункер и полезные материалы для новичков: советы, обучение и дружественные серверы.

Разработчики обещают, что SCUM останется хардкорной, но станет доступнее для новых игроков. Сейчас — лучшее время вернуться в опасный, но захватывающий мир цифрового выживания.