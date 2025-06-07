Scum готов вырваться из раннего доступа - релиз версии 1.0 уже совсем скоро

Одна из самых хардкорных игр на выживание, Scum, наконец-то выходит из раннего доступа! Спустя почти десять лет разработки и заслуженной популярности в Steam, проект готов представить версию 1.0 — релиз состоится уже 17 июня 2025 года.

Игра дебютировала в 2018 году и быстро заняла место среди лидеров жанра, таких как DayZ, Rust и Valheim. Её ключевая особенность — оригинальная концепция. Игроки управляют заключёнными, которых сбрасывают на остров в рамках смертоносного телешоу. Чтобы выжить, им нужно удалить имплант и бороться не только с дикой природой, но и с другими участниками.

В версии 1.0 Scum получит масштабную визуальную переработку, обновлённую карту, улучшенную производительность и новую защиту от читов. Разработчики также добавят свежий транспорт, вооружённых NPC и новые возможности для прокачки персонажа.

И даже до релиза Scum уже заслужил любовь игроков — 82% положительных отзывов в Steam подтверждают, что впереди нас ждёт один из главных релизов лета.