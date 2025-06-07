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SCUM 29.08.2018
Экшен, Симулятор, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Инди, MMO, От третьего лица, Королевская битва
7.5 416 оценок

Scum готов вырваться из раннего доступа - релиз версии 1.0 уже совсем скоро

butcher69 butcher69

Одна из самых хардкорных игр на выживание, Scum, наконец-то выходит из раннего доступа! Спустя почти десять лет разработки и заслуженной популярности в Steam, проект готов представить версию 1.0 — релиз состоится уже 17 июня 2025 года.

Игра дебютировала в 2018 году и быстро заняла место среди лидеров жанра, таких как DayZ, Rust и Valheim. Её ключевая особенность — оригинальная концепция. Игроки управляют заключёнными, которых сбрасывают на остров в рамках смертоносного телешоу. Чтобы выжить, им нужно удалить имплант и бороться не только с дикой природой, но и с другими участниками.

В версии 1.0 Scum получит масштабную визуальную переработку, обновлённую карту, улучшенную производительность и новую защиту от читов. Разработчики также добавят свежий транспорт, вооружённых NPC и новые возможности для прокачки персонажа.

И даже до релиза Scum уже заслужил любовь игроков — 82% положительных отзывов в Steam подтверждают, что впереди нас ждёт один из главных релизов лета.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
5uperNova

Какой-же трешак

4
ArexSOnk

Так пройди мимо, в чем твоя проблема?) К чему совершать непроизвольный акт дефекации в новости к игре, которая тебе не нравится?

5uperNova ArexSOnk

Чтобы такие, как ты, начали такой комментарий писать, подлизнув игре и выставив себя правильным