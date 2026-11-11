SCUM получила ноябрьское обновление с татуировками, поддержкой контроллеров и фоторежимом

Разработчики SCUM выпустили ноябрьское обновление 1.3.6.0.177121. Главные новинки — возвращение системы татуировок, поддержка геймпадов и открытие фоторежима для всех игроков. Также в игре появилась официальная поддержка многопользовательских серверов через Proton на Linux, Steam Deck и Steam Machine.

Татуировки вернулись в обновлённом виде: игрокам доступно более 60 дизайнов, а систему размещения расширили. Рисунки можно наносить на лицо, торс, живот, затылок, руки и ноги. Выбрать тату можно при создании персонажа или у парикмахера в безопасной зоне. Ранее запланированный тематический набор татуировок Yakuza отменили — его дизайны теперь бесплатно доступны всем в общей библиотеке.

Фоторежим, который раньше входил в Supporter Pack 2, стал бесплатным для всех. Владельцам набора в качестве компенсации выдадут три эксклюзивные татуировки на лицо.

Разработчики также исправили множество ошибок. В частности, починили баги с застреванием машин после столкновений, «вылетом» автомобиля Wolfswagen в воздух при ударе о трактор, а также проблемы с исчезновением травы и звуков листвы внутри баз. Кроме того, устранены баги с готовкой, невидимыми препятствиями в бункерах и невозможностью ездить на мотоцикле после телепортации водителя.

Обновление не сопровождается вайпом, и новых сбросов на официальных серверах до конца 2026 года не планируется. Хэллоуинский ивент с квестом в катакомбах продлится до конца ноября. Разработчики также сообщили, что продолжают работу над новым сезоном и опциональным правилом выживания «Survivalist».