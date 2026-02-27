Студия Splash Damage приобрела разработчиков Scum и образовала новую компанию

Британская студия Splash Damage приобрела хорватскую команду Gamepires у компании Jagex за нераскрытую сумму. 2 компании объединились для создания новой структуры под названием Splash Damage Group при поддержке инвестиционной фирмы Emona Capital. Возглавил объединенную компанию генеральный директор Бен Хопкинсон.

Студия Gamepires известна по игре на выживание в открытом мире Scum. По состоянию на декабрь 2022 года продажи этого проекта по всему миру превысили 3 000 000 копий. В свою очередь Splash Damage принимала участие в разработке таких известных игр, как Gears Tactics и Halo: The Master Chief Collection.

1 представитель компании сообщил, что Splash Damage Group будет работать как независимая организация при поддержке Emona. В официальном заявлении поясняется: Splash Damage Group принимает собственные стратегические решения, что позволяет нам быть максимально конкурентоспособными в постоянно развивающейся игровой индустрии. Emona Capital стремится ускорить рост Splash Damage и снова утвердить студию в качестве ведущего независимого разработчика.

В планах Splash Damage Group сосредоточиться на расширении партнерских отношений в сфере премиальной разработки и совместного производства. Также компания планирует масштабировать франшизу Scum и инвестировать в создание новых интеллектуальных собственностей.

Бен Хопкинсон, ранее занимавший пост финансового директора Splash Damage, отметил, что это объединение представляет собой определяющий момент для компании. Ранее студия прекратила сотрудничество со своей бывшей материнской компанией Tencent. По словам Хопкинсона: Наша независимость и опыт вкупе с приобретением Gamepires усиливают нашу способность масштабировать сервисные игры и создавать новые премиальные многопользовательские проекты. Наряду со стратегической поддержкой и отраслевыми связями Emona Capital эта новая структура обеспечивает стабильное и позитивное будущее для Splash Damage.

Сделка официально состоялась 26 февраля 2026 года.