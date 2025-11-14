Анонсирован ремастер "Корсаров: Город потерянных кораблей" - Caribbean Legend: Age of Pirates

Студии BlackMark Studio и ReCon Team представили Caribbean Legend: Age of Pirates — ремастер ролевой игры Корсары: Город потерянных кораблей. Разработчики опубликовали анонсирующий трейлер и открыли страницу проекта в Steam, где указана запланированная дата выхода — первый квартал 2026 года для ПК.

Caribbean Legend: Age of Pirates пиратская песочница с открытым миром, действие которой разворачивается в Карибском бассейне XVII века. Игрокам предстоит стать капитаном собственного корабля, служить колониальным державам, заниматься торговлей, грабить караваны, исследовать архипелаг, захватывать города и охотиться за сокровищами. Проект создается на базе версии Город потерянных кораблей 1.3.2 AT.

Игра использует движок и технологические улучшения, разработанные для Caribbean Legend. Среди особенностей заявлены современное управление, несколько героев на выбор, включая женского персонажа, возможность создать собственного протагониста или пройти сюжетную линию за Питера Блада. Также упоминаются патенты, осады и захваты колоний, исторические события, десятки кораблей и сотни предметов.

На странице в Steam разработчики пояснили, что над ремастером работает отдельная команда ReCon Team, в то время как BlackMark Studio продолжает поддержку и развитие основной Caribbean Legend. Проекты позиционируются по-разному: если Caribbean Legend на 70% состоит из сюжета и на 30% из свободного режима, то Age of Pirates предложит обратную пропорцию, делая основной упор на геймплей в открытом мире.