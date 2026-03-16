Caribbean Legend: Age of Pirates - ремастер пиратской песочницы "Город Потерянных Кораблей" вышел в Steam

BlackMark Studio, Valkyrie Initiative и команда ReCon Team представили в Steam Caribbean Legend: Age of Pirates — самостоятельный ремастер «Города Потерянных Кораблей», одной из самых любимых частей серии «Корсары». Ремастер получил обновлённые элементы управления, доработанный интерфейс и технические улучшения, сохранив при этом дух оригинальной песочницы.

События игры разворачиваются в Карибском море XVII века. Игроки могут взять на себя роль Питера Блада или создать собственного капитана и исследовать открытый мир: вести морские сражения, торговать, грабить, охотиться за сокровищами и завоёвывать города. На глобальной карте можно планировать стратегии, выбирать торговые маршруты и вести войны между колониальными державами.

Caribbean Legend: Age of Pirates выделяется полной свободой действий. В игре нет временных ограничений на задания или обязательных сюжетных целей. Игрок может заключать каперские соглашения, строить флот, набирать спутников и проходить более 20 крупных побочных квестов вместе со множеством процедурно генерируемых миссий. Мир наполнен историческими персонажами и событиями, руинами индейских поселений, городскими подземельями и зарытыми сокровищами.

Разработкой занималась команда ReCon Team, известная своими модами для серии «Корсары», а BlackMark Studio обеспечила движок Caribbean Legend, техническую поддержку и интеграцию с Steam. В отличие от Caribbean Legend, который делает акцент на сюжет, Age of Pirates полностью сосредоточена на свободном геймплее и песочнице, предоставляя игрокам безграничные возможности для пиратских приключений.