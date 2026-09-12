Для Caribbean Legend: Age of Pirates вышло крупное обновление 1.2 и платное дополнение "Буканьеры"

Студия ReCon Team и издательство BlackMark Studio выпустили для морского ролевого экшена Caribbean Legend: Age of Pirates масштабное обновление 1.2 вместе с сюжетным дополнением "Буканьеры". Релиз аддона состоялся 12 сентября 2026 года в цифровом сервисе Steam по цене 699 рублей. Примечательно, что сама базовая игра в рамках текущей распродажи предлагается со скидкой в 50 процентов за 499 рублей, в результате чего свежая порция дополнительного контента оказалась ощутимо дороже самого оригинала.

Главным техническим нюансом патча 1.2 стало обязательное требование начать прохождение заново. Из-за глубокой переработки скриптов и структуры локаций старые файлы сохранений оказались несовместимы с новой версией. Продолжить ранее начатую кампанию разработчики разрешили исключительно через ручной откат на ветку legacy в свойствах клиента Steam. Помимо этого, авторы призвали полностью отключить пользовательские модификации, способные привести к вылетам.

Сюжетное дополнение "Буканьеры" посвящено расцвету французского пиратского движения на Тортуге в 17 веке и его прямому противостоянию с Наветренной Армадой Испании. Игрокам предстоит действовать бок о бок с реальными историческими корсарами Мишелем Ле Баском, Франсуа Л’Олоне и Даниэлем Монбаром, проводить вылазки против испанских колоний и выслеживать карательный флагманский галеон Санта Маргарита. Аддон вводит отдельную механику взаимоотношений с охотниками Тортуги, торговлю солью и мясом, новый мушкет, костяной тесак и расширение базы буканьеров, перерастающей из стоянки в полноценное поселение. Кроме того, старый спутник Николя Рималье получил собственную сюжетную линию, однако на данный момент офицер доступен исключительно покупателям платного DLC.

Вместе с аддоном базовая игра получила порцию бесплатного нарративного контента. В проект добавили новую героиню Эммануэль Пардаль с уникальным прологом и квестом на балу в Виллемстаде. Стартовую цепочку Питера Блада основательно переработали, приблизив ее к роману Рафаэля Сабатини, убрав затянутые эпизоды и добавив зачатки романтической линии с Арабеллой Бишоп. В качестве специального контента авторы внедрили начальные задания за Мишеля де Граммона с персональным шлюпом Veinard, созданные при поддержке автора известной фанатской модификации История Пирата Сергея Dolphin Устименко.

География игрового мира также подверглась пересмотру. Акватория Венесуэлы получила усиленную линию фортификаций вокруг Маракайбо, а на берегу озера появился новый город Гибралтар, мелководье вокруг которого исключает штурм непосредственно с моря. Неподалеку от колоний Голландии и Испании расположился новый полуобитаемый остров Аруба с лагерями буканьеров и племенами индейцев, ставший плацдармом для контрабандистов. Территорию Тортуги заметно расширили, использовав наработки создателей модификации Worldmap Expansion.

Список нововведений затронул боевую систему и интерфейс. В морские сражения перенесли режим прицельной стрельбы из бортовых орудий с видом от первого лица. Стартовое окно генерации персонажа снабдили классами Мастер, Инквизитор и Тайный Агент, а также детальной настройкой характеристик системы P.I.R.A.T.E.S. с первых минут. Все 305 оригинальных портретов персонажей были заменены на улучшенные версии от автора модификаций Fatcat Kisskills, в диалогах появилось раздельное окно для бесед неигровых персонажей друг с другом, а флот 6 класса пополнился переработанными моделями куттера и люггера.

Масштабный блок исправлений устранил ошибки при осадах фортов, сбои в поведении офицеров, зависания генератора заданий и давнюю движковую уязвимость для нечестного размножения золотых монет. При этом игра продолжает работать на ретро-фундаменте движка Storm Engine, требуя 40 ГБ свободного места, поддержку DirectX 9.0 и обязательную вертикальную синхронизацию, сохраняя в системных требованиях предупреждение о неполной поддержке видеокарт компании AMD.