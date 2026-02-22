Ремастер "Корсаров" Caribbean Legend: Age of Pirates выйдет 13 марта

Студия BlackMark Studio подвела итоги февральского плейтеста Caribbean Legend, обновлённой версии культовой игры «Корсары: Город Потерянных Кораблей». По словам руководителя проекта, тестирование прошло успешно: серьёзных технических проблем обнаружено немного, а часть участников успела провести в игре десятки часов, исследуя мир и выполняя значительную долю побочных заданий.

Во время теста также активно обсуждался уровень сложности. Некоторые игроки сочли игру требовательной, однако разработчики напомнили, что оригинальные «Корсары» никогда не были лёгкими. Более того, в ремастере сложность уже была немного снижена, что, наоборот, вызвало критику со стороны давних поклонников серии.

Команда ReCon Team заявила, что продолжит работу над балансом, опираясь на отзывы участников плейтеста. При этом авторы намерены сохранить собственный подход к игровому процессу и не отходить от ключевых принципов оригинала.