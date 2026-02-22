Ремастер "Корсаров" Caribbean Legend: Age of Pirates выйдет 13 марта

Студия BlackMark Studio подвела итоги февральского плейтеста Caribbean Legend, обновлённой версии культовой игры «Корсары: Город Потерянных Кораблей». По словам руководителя проекта, тестирование прошло успешно: серьёзных технических проблем обнаружено немного, а часть участников успела провести в игре десятки часов, исследуя мир и выполняя значительную долю побочных заданий.
Во время теста также активно обсуждался уровень сложности. Некоторые игроки сочли игру требовательной, однако разработчики напомнили, что оригинальные «Корсары» никогда не были лёгкими. Более того, в ремастере сложность уже была немного снижена, что, наоборот, вызвало критику со стороны давних поклонников серии.
Команда ReCon Team заявила, что продолжит работу над балансом, опираясь на отзывы участников плейтеста. При этом авторы намерены сохранить собственный подход к игровому процессу и не отходить от ключевых принципов оригинала.
Фигня полная. В легендарке хотя бы модели кораблей и зданий прилично сделали, а эти только иконки перерисовали и хотят продавать за 1000.
Не мне защищать этих странных людей, что угробили интерес к серии вводом идиотского псевдохардкора, но там по мелочи довольно много изменений - улучшенное управление (правда, персонажи при стрейфе летают над землёй), встроенные обучающие подсказки, отметки квестов над головами персонажей и ещё полно QoL-изменений. Для начинающих, думаю, будет самая приятная версия.
"Этому ремастеру нужен ремастер", понятно, что это не ремейк, но мля, прошло 19 лет. а графика, как была так и осталось даже до 2010 года. Игра классная, но пока не поиграешь в Tomb Rider 2013 и Assassin Creed Black Flag 2013, такие же тропические острова, вода, скалы, да и персонажи, как нарисованы и играть в такой ремастер в 2026?:DD После Ведьмака 3 , RDR 2 ...Спасибо хоть разрешение устанавливается на широкий экран:D За 19 лет на острове нельзя было растительность добавить. не говоря уже о "треугольности" этой скалы?:D
Нужен ремейк какой смысл в ремастере если все механики так и останутся деревянными и топорными.
Печально что кроме Черного флага от Юбиков больше и нет сейчас подобных игр.
Blackmark Stuido - скамеры, хватит кормить этих у родов
Не люблю я это зловредное слово "ремастер", а люблю слово вселяющее надежду " Ремейк" . Эх жаль что не второе.
Я думал, под названием Caribbean Legend у них фигурирует ремастер ККС 2012 года, а это ремастер на ГПК...
Полировать игру 20 лет, какая выдержка нужна? как у старого пирата, вонючие потертые до дыр сапоги.