Корсары: Город Потерянных Кораблей 28.11.2007
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.8 318 оценок

В Steam идет плейтест ремастера "Корсары: Город потерянных кораблей"

Simple Jack Simple Jack

В Steam идет плейтест Caribbean Legend: Age of Pirates. Это новая версия «Корсаров», в частности «Города потерянных кораблей». Участники смогут опробовать полный вариант игры.

Разработчики сообщили, что получили более 5 тысяч заявок и приняли решение открыть доступ всем желающим. Присоединиться к тестированию можно на странице игры.

+ ещё 1 картинка

Во время плейтеста действует специальный челлендж «Крепче железа». Задача — получить 5-й ранг персонажа до завершения тестирования и открыть соответствующее достижение. Прогресс будет зафиксирован и перенесен.

Плейтест проходит до 17 февраля включительно. Разработчики призывают делиться отзывами и сообщать об ошибках. А выйдет Caribbean Legend: Age of Pirates в первом квартале 2026-го года.

Комментарии:
QueasyRush

это мусор, купите лучше корсары 2 2003 года шедевральные в вк плей

-zotik-

Это где гг натаниэль?

001fess

Купите лучше Seaward, там хотя бы 2 сюжетки новых (правда коротких).

