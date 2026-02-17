В Steam идет плейтест ремастера "Корсары: Город потерянных кораблей"

В Steam идет плейтест Caribbean Legend: Age of Pirates. Это новая версия «Корсаров», в частности «Города потерянных кораблей». Участники смогут опробовать полный вариант игры.

Разработчики сообщили, что получили более 5 тысяч заявок и приняли решение открыть доступ всем желающим. Присоединиться к тестированию можно на странице игры.

Во время плейтеста действует специальный челлендж «Крепче железа». Задача — получить 5-й ранг персонажа до завершения тестирования и открыть соответствующее достижение. Прогресс будет зафиксирован и перенесен.

Плейтест проходит до 17 февраля включительно. Разработчики призывают делиться отзывами и сообщать об ошибках. А выйдет Caribbean Legend: Age of Pirates в первом квартале 2026-го года.