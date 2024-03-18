У Caribbean Legend хорошие продажи. Студия-разработчик наняла новых сотрудников и продолжит заниматься развитием игры

Российская студия-разработчик BlackMark Studio отпраздновала продажи в недавнем блоге, объявив, что морская ролевая игра Caribbean Legend, которая является ремастером игры Корсары: Каждому свое, была продана тиражом более 15 000 копий. Разработчики написали, что планировали все возможные варианты. Если бы Caribbean Legend продалась тиражом менее 10 000 копий, разработчикам в конце концов пришлось "распрощался бы с ней".
К счастью, игра превзошла "реалистично оптимистичные" ожидания разработчиков, а это значит, что команда может "создать устойчивое предприятие на длительный срок", начать работу над версией 2.0, выпустить "несколько интересных DLC" и даже начать работу над сиквелом на движке Unreal Engine За один месяц игра получила больше прибыли, чем предыдущая игра заработала за целых 12 лет.
Мы победили. Вы победили. Впервые в истории BlackMark Studio мы получаем прибыль и действительно становимся студией. Основная команда теперь получает стабильные гонорары, и мы взяли на работу еще несколько исключительно талантливых людей на полный и неполный рабочий день.
Далее в сообщении говорится, что "просто приятно, когда талантливые люди наконец-то могут заниматься любимым делом, не отвлекаясь на посторонние дела".
Что дальше? Caribbean Legend планирует получить еще несколько обновлений: патчи с 1.1 по 1.3 позволят "довести игру до ума". Это включает в себя дополнительные задания, эпилог, дополнительные романтические сцены и целый ряд исправлений, а также улучшенные активы и новые локации. Обновления с 1.4 по 1.5 обещают квесты для компаньонов, новые локации и обновленную анимацию. А в обновлении 2.0 игра получит переработанные квесты, обновленную систему обучения, подправленную балансировку и "20 новых локаций".
Ахаха, все таки раньше я угадал с продажами.)) Америкосов я смотрю не смогли прогреть, только своих.
Ну свои копрофилы любят поковыряться в механиках устаревших почти 20 лет назад, а именно из этого состоит этот новый аддон на аддон на аддон к Корсарам.
Механики там не устаревшие, устарел древний кривой движок. Никаких альтернатив Корсарам нету, по этому приходится копаться.
Это - да. Только энто не отменяет того факта, что эта "игра" - скам грязной воды. Даже скрипты нормальным умельцам не открыли. Дальше надеятся паразитировать.
Я бы не сказал что скам, это полноценный рабочий проект. Их понять можно, хотят прибыль со своей работы, что бы открыть полноценную студию, это мотивации работать дальше и разрабатывать уже полноценно новые проекты. Вас не заставляют это покупать, можете с Торрента скачать. Либо занимайтесь моддингом со своей личной сборкой, на примере Шип-пак и раздавайте всем бесплатно на энтузиазме.
30 миллионов заработали, а еще нужно отстегнуть габену, еще хз кому отстегнуть, в итоге не так много получается. Ремастер действительно хорош. Тем более, что ККС это лучшее, что было на движке третьих корсаров. Игру действительно сделали дружелюбнее. Просто как пример: в Пиратской саге вам не нужно мотаться, разыскивая амулеты для шамана (а время поджимает), все они есть у Элен. Графоний почти не режет глаза, хорошо поработали, а уж небо вообще красивее, чем в реале, особенно на закате.
Да, она по-прежнему хардкорная. Очень. Но хардкор реалистичный. Если тебе сказали придти в 12, тебе надо придти в 12, а не как щас принято, когда захочешь. Хейтят игру только тупые ютуберы, которые не знают настоящих игр, а привыкли бегать по маркерам и светящимся дорожкам.
С чем они ошиблись, так это с ценой, да. Думаю, за 500 её бы купили намного больше народу, и прибыль в итоге была бы выше. Ну это ладно, мы все равно качаем с торрентика.
Не все хотят задротствовать, там криво работает хардкор, баланс поломан. Все части корсары не имеет проблемы с балансом, только ККС. Лучше дать возможность игрокам выбирать сложность.
Вот маркеры самые раздражающие вещи.
Да вот только смысл покупать второй раз? Имею игру в стиме старую версию, а новую в пиратку. Смысл брать? Ради текстур с помощью масштабировании? Это не интересно игрокам, им важен финальный продукт.
ничего уже не будет лучше вторых корсаров, а их не выпустят в стим потому что права у диснея и бетесда
2к, курнули они знатно
А ещё эти недохренки обратили внимание на "организованный хейт" в их адрес..))
Выпустили небольшой мод за 2к, да ещё и умудрились продать 15к ключей за месяц. Ещё чуть-чуть и будет уровень доильни фанатов юбиками
Народ улетел в далёкую даль, если покупает ЭТО за такие деньги.
Впаривать косорылые аддоны на допотопном двигле? Даже уважаю умение разводить фанбоев на легкие бабки.