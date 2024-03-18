У Caribbean Legend хорошие продажи. Студия-разработчик наняла новых сотрудников и продолжит заниматься развитием игры

Российская студия-разработчик BlackMark Studio отпраздновала продажи в недавнем блоге, объявив, что морская ролевая игра Caribbean Legend, которая является ремастером игры Корсары: Каждому свое, была продана тиражом более 15 000 копий. Разработчики написали, что планировали все возможные варианты. Если бы Caribbean Legend продалась тиражом менее 10 000 копий, разработчикам в конце концов пришлось "распрощался бы с ней".

К счастью, игра превзошла "реалистично оптимистичные" ожидания разработчиков, а это значит, что команда может "создать устойчивое предприятие на длительный срок", начать работу над версией 2.0, выпустить "несколько интересных DLC" и даже начать работу над сиквелом на движке Unreal Engine За один месяц игра получила больше прибыли, чем предыдущая игра заработала за целых 12 лет.

Мы победили. Вы победили. Впервые в истории BlackMark Studio мы получаем прибыль и действительно становимся студией. Основная команда теперь получает стабильные гонорары, и мы взяли на работу еще несколько исключительно талантливых людей на полный и неполный рабочий день.

Далее в сообщении говорится, что "просто приятно, когда талантливые люди наконец-то могут заниматься любимым делом, не отвлекаясь на посторонние дела".

Что дальше? Caribbean Legend планирует получить еще несколько обновлений: патчи с 1.1 по 1.3 позволят "довести игру до ума". Это включает в себя дополнительные задания, эпилог, дополнительные романтические сцены и целый ряд исправлений, а также улучшенные активы и новые локации. Обновления с 1.4 по 1.5 обещают квесты для компаньонов, новые локации и обновленную анимацию. А в обновлении 2.0 игра получит переработанные квесты, обновленную систему обучения, подправленную балансировку и "20 новых локаций".