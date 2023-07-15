Приключенческая ролевая игра Sea Horizon вышла для PlayStation, Xbox и ПК ©

Eastasiasoft Limited в сотрудничестве с Softstar Entertainment объявили о выпуске пошаговой приключенческой RPG Sea Horizon на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Series X|S. Игра также доступна на Nintendo Switch.

В мире Sea Horizon важен каждый шаг на пути к выживанию и приключениям! Sea Horizon — это пошаговая ролевая игра в жанре roguelike, представленная в виде трехмерной карты с шестигранной сеткой с высоты птичьего полета, которая меняется каждый раз, когда вы отправляетесь исследовать разрушенный архипелаг Миригин. Выбирайте из множества персонажей со своим легендарным прошлым и личными мотивами. Прокладывайте путь через разнообразные ландшафты и коварные моря, экипируя оружие, тщательно управляйте своим голодом и здоровьем, взвешивайте риск и потенциальную награду за каждое побочное задание, активируйте благословения, чтобы помочь вам на этом пути, и делайте выбор жизни или смерти в бой.

Традиционные элементы ролевой игры, такие как броски кубиков и рандомизированные боевые карты, определяют ваши доступные действия в Sea Horizon, а мудрые решения могут сложить колоду в вашу пользу. Независимо от того, добьетесь ли вы успеха или потерпите неудачу, при следующей попытке вам всегда будут открываться новые пути, а победа откроет новых игровых персонажей и новые истории.