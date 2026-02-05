Пиратская сказка с куклами и судьбой целого города: создатели Sea of Remnants поведали об игре и показали "Авантюриста"

Студия Joker Studios раскрыла новые детали о своей будущей пиратской ролевой игре Sea of Remnants. Согласно информации, полученной TechRadar во время визита в офис разработчика, игроков ждет масштабный открытый мир, который сочетает в себе кукольную эстетику, невероятную глубину взаимодействия с миром и философию "глупости и романтики" в пиратской тематике.

Для нашей пиратской культуры мы хотели создать ощущение нелепости, дурашливости и романтики, - объясняет креативный директор Альфи. - Отчасти это пересекается с общим представлением о пиратах, но в целом мы хотим создать нечто уникальное.

Сердцем Sea of Remnants станет огромный город Орбтопия, населенный более чем 400 именными NPC. Каждый из них обладает распорядком дня, любимой едой и динамичной сюжетной аркой, которая реагирует на действия игрока. Магазин торговца может обанкротиться без вашей помощи, а некоторые персонажи и вовсе могут быть убиты. Все решения игрока влияют на судьбу самого города, который может прийти к процветанию или упадку. При этом разработчики не хотят "нагружать игроков": в игре предусмотрена возможность отмотать время и пересмотреть некоторые ключевые выборы.



Помимо влияния на судьбы горожан, с ними можно просто отдыхать. В игре представлен огромный набор мини-игр: от соревнований по распитию напитков и настольных игр до классического бросания кольца. По словам Альфи, в маджонг внутри Sea of Remnants можно играть часами - просто для удовольствия.



Несмотря на огромный масштаб, который может ошеломить, приоритетом было создание увлекательного опыта, а не погоня за размерами. Особый вызов для команды - адаптация этого богатого мира для мобильных устройств, ведь игра также выйдет на телефонах. Команда уже подтвердила планы на масштабные регулярные обновления: новый сезон каждые 10 недель и расширение мира - каждые 20.

Выход Sea of Remnants запланирован на этот год на PC, PlayStation, Xbox и мобильные устройства. Разработчики также опубликовали новый кинематографичный трейлер игры, посвященный персонажу "Авантюрист".