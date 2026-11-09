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Sea of Remnants 2027 г.
Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир
4.4 36 оценок

Sea of Remnants назвала сроки закрытого бета-теста пиратской RPG

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Joker Studio назвала сроки закрытого бета-теста Sea of Remnants — приключенческой пиратской RPG. Игра предложит путешествия по динамичному морю, сражения с чудовищами, сбор флота и историю в мире Орбтопии.

Главный герой — моряк из народа кукол, который пытается вернуть утраченные воспоминания. По ходу приключения он будет искать союзников и влиять на развитие пиратского города своими решениями.

Закрытый бета-тест Dawnbreaker позволит увидеть завязку сюжета и выйдет на PC.

Трейлеры 7
5
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Alex40001

такая срань если они ее не перелопатят и все острова не переделают то слив а то что она там как сесионка это вообще бред

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