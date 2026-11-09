Sea of Remnants назвала сроки закрытого бета-теста пиратской RPG

Joker Studio назвала сроки закрытого бета-теста Sea of Remnants — приключенческой пиратской RPG. Игра предложит путешествия по динамичному морю, сражения с чудовищами, сбор флота и историю в мире Орбтопии.

Главный герой — моряк из народа кукол, который пытается вернуть утраченные воспоминания. По ходу приключения он будет искать союзников и влиять на развитие пиратского города своими решениями.

Закрытый бета-тест Dawnbreaker позволит увидеть завязку сюжета и выйдет на PC.