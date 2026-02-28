Sea of Remnants порадовала журналистов: глубокая кастомизация, нелинейные квесты с последствиями и рогалик-механики

Редакция японского издания Automaton получила возможность принять участие в закрытом PC-тестировании Sea of Remnants, которое проходило с 5 по 12 февраля, чтобы выяснить, чем создатели хотят удивить игроков. Sea of Remnants - однопользовательская открытая RPG в антураже пиратского мира. Главный герой, кукла-моряк, потерявший память, оказывается на острове "Аутопия", где обитают другие куклы. Объединяя их в пиратскую команду, он отправляется в путешествие в поисках утраченных воспоминаний.

Уже на старте игрока встречает глубокая кастомизация персонажа. В традициях Joker Studio, герои выполнены в стилистике кукол. Можно детально настраивать телосложение, прическу, макияж, черты лица и костюмы. И, что важнее всего, проработанная анимация позволяет созданному персонажу органично выглядеть в кат-сценах, передавая гамму эмоций от комичных до серьезных.

Свобода проявляется и в побочных заданиях. Их здесь множество, и они абсолютно необязательны для прохождения сюжета. Однако они наполняют мир жизнью. Например, в одном из заданий королева попросит разобраться с вором. Игроку самому решать его судьбу: простить, наказать или навсегда изгнать с острова. Но прощение вора привело к тому, что через несколько дней он снова взялся за старое, что вызвало горькое осознание ответственности за принятые решения.

Боевая система, хоть и построена на традиционных пошаговых механиках, также преподносит сюрпризы. Накопив специальную шкалу, персонаж может активировать уникальный ультимейт, игнорируя очередность ходов. Это позволяет выстраивать эффектные комбо: усилить себя, атаковать, а затем моментально добить врага мощным приемом. Можно придержать лечащий ультимейт, чтобы мгновенно поднять здоровье после мощной атаки противника, что добавляет стратегической глубины.

Система развития персонажа выполнена в стиле рогаликов: после каждого забега прогресс сбрасывается, но с каждым разом прокачка становится все легче, позволяя экспериментировать. При достижении 5-го и 10-го уровней открывается возможность смены класса. Игроку предлагается на выбор три случайных варианта навыков и профессий, что позволяет гибко подстраиваться под текущие задачи и сочетания в отряде.

Отдельного упоминания заслуживают мини-игры. Здесь игрок может проявить свою пиратскую сущность в полной мере: подглядывать в карты соперника, подменивать фишки на доске или идти ва-банк с честной игрой. Последствия такого обмана на глобальный мир минимальны, но это блестяще передает дух свободы и авантюризма, позволяя почувствовать себя настоящим морским разбойником.

Сюжет игры, хоть и линеен, показывает жизни людей моря с неожиданной стороны. Персонажи, потерявшие память, не впадают в уныние, а словно обретают новую, беззаботную жизнь.

Sea of Remnants - это неожиданный, но органичный микс исследований, пошаговой тактики, роглайт-элементов и морских баталий. Все эти, казалось бы, разрозненные механики объединены одной целью - дать игроку прочувствовать жизнь свободного пирата, со всеми ее радостями и опасностями.