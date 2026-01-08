Sea of Remnants зовёт в море: альфа-тест Wanderer стартует 5 февраля и получил свежий геймплейный трейлер

NetEase Games и Joker Studio объявили даты альфа-тестирования Wanderer для бесплатной океанической RPG Sea of Remnants. Закрытая альфа пройдёт с 5 по 12 февраля на PC в Steam и будет поддерживать английский и японский языки. Одновременно разработчики представили новый трейлер игрового процесса, демонстрирующий ключевые элементы будущего приключения.

Регистрация на тест уже открыта и продлится до 23 января. Подать заявку можно несколькими способами: через официальный аккаунт Sea of Remnants в X (бывший Twitter), а также на страницах игры в Steam и Reddit или в официальном Discord-канале. Количество мест строго ограничено, а приглашения отобранным участникам будут разосланы отдельно.

В Sea of Remnants игроки берут на себя роль моряка-кукольника, потерявшего память и дрейфующего по опасным морям. Им предстоит исследовать открытый мир, сражаться с экзотическими морскими чудовищами, настраивать флот и выстраивать отношения с сотнями персонажей, постепенно формируя пиратский город Орбтопия. Трейлер также показывает мини-игры, морские бои и жизнь в самом сердце этого постоянно меняющегося порта.

Релиз Sea of Remnants запланирован на 2026 год для PlayStation 5, PC, iOS и Android.