Состоялся запуск открытого бета-тестирования ПК-версии приключенческой ролевой игры Sea of Remnants от NetEase

Компания NetEase Games и разработчики из Joker Studio объявили о начале открытого бета-тестирования ПК-версии приключенческой ролевой игры с открытым миром Sea of Remnants на территории Китая. Запуск версии для мобильных устройств под управлением iOS и Android запланирован на 23 июля 2026 года.

Sea of Remnants, известная в Китае под названием Yiwang Zhi Hai, представляет собой ролевую игру в открытом океаническом мире, выполненную в стилистике кукольного панка. Разработкой проекта занимается внутренняя студия компании NetEase под названием Joker Studio, ранее создавшая асимметричный мультиплеерный экшен Identity V.

Сюжет игры рассказывает историю деревянного марионеточного моряка, который потерял память и вместе со своей спутницей пытается вернуть воспоминания. Для этого персонажам предстоит отправиться в путешествие к морю забвения. В процессе исследования мира игрокам предстоит развивать пиратский город-хаб Орбтопию, решения и действия игроков будут напрямую влиять на облик и эволюцию этого поселения.

Игровой процесс Sea of Remnants разделен на 2 основных режима. На суше игроки исследуют острова, ищут сокровища и вступают в тактические пошаговые сражения, координируя действия команды из нескольких персонажей с уникальными способностями. Всего для найма доступно более 300 различных спутников со своими историями и навыками. В море игра переходит в режим реального времени, где предстоит управлять собственным кораблем, участвовать в артиллерийских дуэлях с вражескими судами и сражаться с морскими монстрами.

В игре также присутствуют элементы жанра роуглайт, включающие случайные встречи на море, динамически меняющиеся погодные условия и фазы прогрессии. Помимо сражений и сюжетных заданий, в игре доступны мирные активности, среди которых рыбалка, настольные игры, включая маджонг, и различные мини-игры в поселениях.

ПК-версия игры уже доступна для загрузки и тестирования на официальном китайском сайте проекта. Мобильная версия для платформ Android и iOS присоединится к тестированию 23 июля 2026 года. Полноценный международный релиз условно-бесплатной Sea of Remnants для персональных компьютеров в сервисе Steam, а также для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S должен состояться до конца 2026 года.