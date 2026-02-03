Журналисты оценили Sea of Remnants перед закрытым альфа-тестом

Студия Joker Studio, подарившая миру популярный асимметричный хоррор Identity V, готовится к важному этапу в жизни своего нового проекта Sea of Remnants. Хотя анонс этой необычной пиратской RPG состоялся еще весной прошлого года, именно сейчас проект переходит в активную фазу публичных испытаний. Уже через пару дней, с 5 по 12 февраля, на ПК пройдет закрытое альфа-тестирование, но представителям японской прессы уже удалось ознакомиться с актуальным билдом игры и поделиться свежими впечатлениями.

Журналисты, успевшие поднять паруса в ранней версии, отмечают, что Sea of Remnants удается мастерски передать чувство «романтики океана», о которой говорили разработчики в первых трейлерах. Игровой мир на старте составит внушительные 16 на 16 километров, и большую часть карты занимает детально проработанная водная гладь. Обозреватели остались в восторге от визуализации моря: динамичные волны, освещение и меняющаяся погода превращают простое путешествие между островами в настоящее приключение, где корабль становится не просто транспортом, а домом для игрока.

Особое внимание в превью уделено углубленному разбору боевой системы, которая сочетает в себе пошаговую тактику и элемент случайности. В наземных сражениях ключевую роль играет механика игральных костей: дайсы восстанавливаются каждый ход и могут быть использованы для нанесения дополнительного урона или получения бонусных действий, что позволяет выстраивать сложные цепочки атак. Морские сражения предлагают иной опыт с управлением экипажем и артиллерией, где камера в режиме «обстрела» эффектно приближается к палубе для погружения в хаос битвы.

Несмотря на знакомую фанатам студии «кукольную» эстетику, где все персонажи и животные выглядят как деревянные марионетки с шарнирами, игра обещает серьезную вариативность. Журналисты выяснили, что действия игрока напрямую влияют на судьбы сотен уникальных NPC. Чрезмерная агрессия может привести к тому, что процветающий город-хаб превратится в город-призрак. Впрочем, разработчики предусмотрели механику «сброса» как для сюжета, так и для прокачки классов, позволяя игрокам экспериментировать без страха запороть прохождение навсегда.

Напомним, что Sea of Remnants заявлена к выходу в 2026 году на мобильных платформах и ПК.