Разработчики ролевой игры Sea Of Rifts представят новый трейлер и обновление демоверсии на Endix Showcase

Студия Out Of Bounds Games объявила о своем участии в цифровой выставке Endix Showcase, которая пройдет с 23 по 24 мая 2026 года. В рамках этого мероприятия разработчики планируют показать новый трейлер своей тактической ролевой игры Sea Of Rifts, а также выпустить крупное обновление для бесплатной демоверсии в сервисе Steam.

Сама выставка Endix Showcase представляет собой интерактивный виртуальный стенд, созданный на базе движка Unreal Engine. Пользователи могут скачать специальное приложение в Steam, создать собственного аватара и лично пообщаться с авторами проекта на виртуальной площадке.

Sea Of Rifts рассказывает историю капитана парового судна, который путешествует по процедурно генерируемому миру, пострадавшему от пространственных разломов. Игрокам предстоит нанимать команду, улучшать корабль и сражаться как с вражескими судами, так и с морскими чудовищами. Разработчики делают акцент на проработке взаимоотношений между членами экипажа, поведение которых зависит от множества уникальных черт характера.

Текущая демоверсия игры доступна в Steam с 24 октября 2025 года и имеет в основном положительные отзывы от игроков. Точная дата полноценного релиза полной версии проекта пока не объявлена.