19 минут нового геймплея ретро-подобной ролевой игры Sea of Stars ©

Разработчики из Sabotage Studio (авторы серии The Messenger) совместно с порталом GameInformer представили новый 19-минутный геймплейный ролик грядущей 16-битной ролевой игры в JRPG-стиле Sea of Stars.

Sea of Stars — это приквел, действие которого разворачивается во вселенной знаменитой игры The Messenger. Игра была профинансирован за счет успешной кампании на Kickstarter, которая достигла своей цели за один день. Она выйдет для PS5, PS4, Nintendo Switch, ПК, Xbox Series X|S и Xbox One 29 августа 2023 года.

История включает в себя десятки персонажей и сюжетных арок, обещающих «увлекательное путешествие», но если вы хотите сделать перерыв, вы все равно можете насладиться дополнительными занятиями, такими как рыбалка и мини-игры, включая внутриигровую настольную игру «Колеса», в которую вы можете играть на таверны.

Кстати, в ней также звучит музыка легендарного композитора JRPG Ясунори Мицуды, хотя он и не написал весь саундтрек.