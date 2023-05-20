Sea of Stars 29.08.2023
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Авторы Sea of Stars показали рыбалку в новом геймплейном ролике

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butcher69
Новости

Разработчики Sea of Stars из Sabotage Studio выпустили еще один ролик своей симпатичной ролевой игры в стиле пиксель-арт.

На этот раз мы видим занятие, ставшее классическим в играх такого рода, - рыбалку. Игра позволяет не только поймать определенную рыбу, но и разделать ее на лету.

Sea of Stars - это приквел во вселенной игры The Messenger, получившей признание студии Sabotage, и она была профинансирована благодаря успешной кампании на Kickstarter, которая достигла своей цели за один день. Она выйдет для PS5, PS4, Nintendo Switch, PC, Xbox Series X|S и Xbox One 29 августа 2023 года.

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