Для Sea of Stars вышло большое обновление с кооперативом, обновлённой боёвкой и многим другим

Разработчик и издатель Sabotage Studio сегодня выпустил бесплатное обновление контента для Sea of Stars, представляющее полностью реализованное видение команды для отмеченной наградами пошаговой ролевой игры, вдохновленной золотой эпохой классических ролевых игр 90-х. Обновление доступно на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.
Новый трейлер игрового процесса отмечает и демонстрирует набор дополнительных функций и усовершенствований, представленных в Dawn of Equinox, включая переработку боя и реализацию кооператива для трех игроков для всего захватывающего приключения Sea of Stars.
Особенности Dawn of Equinox:
- Абсолютно новый локальный кооператив: история Sea of Stars будет полностью пройдена тремя игроками, с союзниками, путешествующими по миру вместе и осваивающими новую боевую механику Co-op Timed Hits.
- Combat 2.0: Добавление Mystery Locks приносит новый игровой цикл вокруг раскрытия способов разрушения заклинаний врагов каждый раз, когда в бою встречается новый тип. Наряду с функциями «Раскрыть», добавленными к некоторым особым навыкам игрового состава, теперь очки комбо сохраняются после битвы, предлагая новые способы открытия определенных встреч или проверки различных типов урона на врагах, чтобы раскрыть их замки. Также был выполнен комплексный балансировочный проход, чтобы отразить как эти новые изменения, так и отзывы игроков с момента запуска.
- Переделанный пролог: реализуя бои для молодых версий наших героев, обновленный поток устраняет структуру воспоминаний, чтобы начать с их детства, напрямую включая действие в прологе.
- Бонусная кинематографическая сцена: была добавлена совершенно новая катсцена, чтобы подчеркнуть поворотный момент в оригинальном приключении, называемый «Пути на воде».
- Реликвия режима скоростного прохождения: этот новый предмет активирует ряд функций, полезных для тех, кто хочет установить новый личный рекорд или мировой рекорд.
- Предустановки сложности: теперь при запуске новой игры доступны три варианта сложности, которые являются предустановками с использованием реликвий игры. Также были добавлены новые реликвии, как для качества жизни, так и для регулировки сложности.
- Улучшенная реликвия попугая: попугай-отслеживатель секретов из Sea of Stars научился нескольким новым трюкам, чтобы лучше помогать игрокам отслеживать упущенные испытания и коллекционные предметы.
- Улучшения качества жизни: ряд общих обновлений и улучшений, охватывающих всю кампанию Sea of Stars.
хорошая игра на самом деле
Боевка и графика приятные но вот художественная часть, особенно персонажи, просто провал. Настолько они там безликие что даже не угадаешь, кто из них говорит, если не будешь видеть от кого текст исходит. Пытались сделать свою жрпг копируя японцев, но японцы в своих играх, наоборот, стараются придать персонажам побольше индивидуальности, чтобы каждый хоть чем-то но отличался...