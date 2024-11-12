Для Sea of Stars вышло большое обновление с кооперативом, обновлённой боёвкой и многим другим

Разработчик и издатель Sabotage Studio сегодня выпустил бесплатное обновление контента для Sea of ​​Stars, представляющее полностью реализованное видение команды для отмеченной наградами пошаговой ролевой игры, вдохновленной золотой эпохой классических ролевых игр 90-х. Обновление доступно на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Новый трейлер игрового процесса отмечает и демонстрирует набор дополнительных функций и усовершенствований, представленных в Dawn of Equinox, включая переработку боя и реализацию кооператива для трех игроков для всего захватывающего приключения Sea of ​​Stars.

Особенности Dawn of Equinox: