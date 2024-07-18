Подробности о DLC и кооперативе Sea of Stars появятся позже в этом году

Если вы один из тех, кто полюбил Sea of Stars после её выхода в прошлом году и ищете повод вернуться к ней, вам есть чего ждать. Разработчики из Sabotage Studio ранее подтвердили, что игра получит пострелизное расширение, а также кооперативный режим для трёх игроков. Недавно они поделились дополнительной информацией об обоих грядущих дополнениях.

В ответ на запросы фанатов Sabotage Studio подтвердила, что DLC всё ещё находится в производстве с начала этого года и что работа над кооперативным режимом также продолжается. Разработчики сообщили, что более подробная информация об этих дополнениях будет раскрыта позже в этом году. Возможно, анонс состоится на Gamescom?

Sea of Stars доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. В начале года студия Sabotage объявила, что ролевая игра перешагнула отметку в 5 миллионов игроков на всех платформах.

Производство DLC идёт полным ходом. Больше подробностей появится позже в этом году!