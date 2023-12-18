Пошаговая ролевая игра Sea of Stars привлекла более 4 млн игроков на всех платформах

Sabotage Studio объявила о том, что ее пошаговая ролевая игра Sea of Stars привлекла более четырех миллионов игроков на всех платформах и в каталогах подписки менее чем за четыре месяца с момента запуска.

Эта новость последовала за подтверждением того, что Sea of Stars была продана тиражом более 250 000 экземпляров в сентябре 2023 года.

В Sea of Stars играют Валер и Зейл, два персонажа, которым выпала одна и та же судьба — стать воинами Солнцестояния. Каждый из них использует силу Солнца и Луны, чтобы совершать так называемую магию затмения и бороться со злым алхимиком, известным как Плотоядец.

Sea of Stars уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.

Игра также доступна на Game Pass и в каталоге игр PlayStation Plus. Кроме того, игра была проверена на Steam Deck.