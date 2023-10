Разработчик Sea of Stars обсудил возможный второй DLC, потенциальные новые игры и многое другое ©

Можно с уверенностью сказать, что инди-ролевая игра Sea of Stars от Sabotage Studio была очень хорошо принята, и теперь разработчик смотрит в будущее. Режиссер Тьерри Буланже провел прямую трансляцию вопросов и ответов, в которой поделился некоторыми интересными вопросами о том, чего фанаты могут ожидать в будущем от игры и студии.

Отвечая на вопрос, какой дополнительный контент может появиться в игре, Буланже отметил, что разработчик создает «что-то особенное» в качестве испытания для Жирара Строителя на предстоящей Indieland 2023, и если людям это кажется забавным, это можно добавить в Sea of Stars для всех.

Помимо уже анонсированного DLC «Throes of the Watchmaker», может появиться второе под названием «Shades of Kunus'nuku», которое на данный момент определяется как «теоретическое». Это будет зависеть от того, будет ли игра по-прежнему оставаться актуальной или же она будет выглядеть целостной без него.

Также ожидается контент, который представляет собой «достаточно большое обновление», например уже анонсированный Single-Player +, который по сути представляет собой кооперативный режим.

Отвечая на вопрос о жанре будущих потенциальных игр, Буланже объяснил (с предисловием «это не означает, что мы делаем или не делаем что-либо из следующего»), что идея состоит в том, что если они создадут потенциальную The Messenger 2, и на самом деле она так и называется, у нее будет та же основа игрового процесса, основные принципы, стиль подачи, звуковой дизайн и пиксельная графика, что и в оригинальной игре. Это будет «16-битный сайдскроллер и/или Метроидвания».

Мы также получили комментарий о возможности запуска отдельной версии мини-игры Wheels. Буланже отметил, что было очень интересно увидеть реакцию на нее. В настоящее время они рассматривают варианты, но он не думает, что хочет делать версию для смартфона.

Sea of Stars в настоящее время доступна для ПК, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.