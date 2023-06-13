Разработка ретро-подобной ролевой игры Sea of Stars завершена. Релиз 29 августа ©

Ранее было объявлено, что Sea of Stars выйдет на для PS5, PS4, Nintendo Switch, ПК, Xbox Series X|S и Xbox One 29 августа 2023 года, и теперь кажется, что у игры не возникнет проблем с этой датой, поскольку разработчики подтвердили, что на сегодняшний день игра полностью завершена.

Разработчики сообщили, что сегодня впервые игру можно пройти от начала до конца с точки зрения контента. Это огромная веха, и команда с радостью отмечает ее.

Прошлый вторник (6 июня) стал важным моментом для команды, так как мы официально достигли рубежа «Контент завершен». Это означает, что в Sea of Stars теперь можно полностью играть от титульного экрана до финальных титров, включая весь дополнительный контент, мини-игру Wheels (??) и все скрытые предметы. Все было полностью просмотрено кадр за кадром, отшлифовано и сбалансировано до того, что мы с радостью называем «готовым».

Теперь у нас есть два полных месяца, чтобы перейти от БЕТА (контент завершен) к ЗОЛОТУ (без ошибок). Как и перед выпуском The Messenger, мы пригласили специалистов по контролю качества в Lionbridge, чтобы они предоставили анализ и рекомендации по ошибкам, которые необходимо исправить, чтобы игра была на том уровне качества, к которому мы стремимся. 11 тестировщиков пополнят ряды команды разработчиков, и это будет последний отрезок пути!

При этом локализация также идет стабильными темпами. Большая часть контента игры уже локализована на французский, испанский, бразильский португальский, немецкий, русский, корейский, японский, упрощенный китайский и традиционный китайский, а корректура начнется на следующей неделе.