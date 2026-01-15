Ролевая игра Sea of Stars выйдет на мобильных устройствах этой весной

Издатель Playdigious официально объявил точную дату релиза высокооцененной ролевой игры Sea of Stars на смартфонах и планшетах. Портированная версия для операционных систем iOS и Android станет доступна пользователям 7 апреля. Страницы проекта уже появились в цифровых магазинах, где открыта возможность предварительной регистрации.

Оригинальная игра, созданная студией Sabotage, представляет собой классическую пошаговую RPG, вдохновленную хитами девяностых годов. Сюжет повествует о приключениях двух Детей Солнцестояния, которые объединяют силы солнца и луны для борьбы с созданиями злого алхимика. Одной из ключевых особенностей проекта является современный подход к исследованию мира, который позволяет персонажам свободно плавать, карабкаться и прыгать без привязки к традиционной для жанра клеточной сетке.

Мобильная версия получит ряд технических и интерфейсных изменений для адаптации под малые экраны. Разработчики внедрили полностью новое сенсорное управление и переработали пользовательский интерфейс. Для тех, кто предпочитает классический геймплей, заявлена полная поддержка физических контроллеров. Также в игре будут реализованы облачные сохранения, позволяющие переносить прогресс между разными устройствами на базе Android, и система достижений.

Визуально игра сохранит свой узнаваемый стиль с качественным пиксель-артом и динамическим освещением. Боевая система останется прежней и будет требовать от игрока внимания к таймингам атак и блоков, а также грамотного использования магии затмения. В Sea of Stars отсутствуют случайные столкновения с врагами и необходимость долгой прокачки персонажей, что позволяет сосредоточиться на повествовании и изучении мира.