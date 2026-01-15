ЧАТ ИГРЫ
Sea of Stars 29.08.2023
Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
7.5 154 оценки

Ролевая игра Sea of Stars выйдет на мобильных устройствах этой весной

Extor Menoger Extor Menoger

Издатель Playdigious официально объявил точную дату релиза высокооцененной ролевой игры Sea of Stars на смартфонах и планшетах. Портированная версия для операционных систем iOS и Android станет доступна пользователям 7 апреля. Страницы проекта уже появились в цифровых магазинах, где открыта возможность предварительной регистрации.

Оригинальная игра, созданная студией Sabotage, представляет собой классическую пошаговую RPG, вдохновленную хитами девяностых годов. Сюжет повествует о приключениях двух Детей Солнцестояния, которые объединяют силы солнца и луны для борьбы с созданиями злого алхимика. Одной из ключевых особенностей проекта является современный подход к исследованию мира, который позволяет персонажам свободно плавать, карабкаться и прыгать без привязки к традиционной для жанра клеточной сетке.

Мобильная версия получит ряд технических и интерфейсных изменений для адаптации под малые экраны. Разработчики внедрили полностью новое сенсорное управление и переработали пользовательский интерфейс. Для тех, кто предпочитает классический геймплей, заявлена полная поддержка физических контроллеров. Также в игре будут реализованы облачные сохранения, позволяющие переносить прогресс между разными устройствами на базе Android, и система достижений.

Визуально игра сохранит свой узнаваемый стиль с качественным пиксель-артом и динамическим освещением. Боевая система останется прежней и будет требовать от игрока внимания к таймингам атак и блоков, а также грамотного использования магии затмения. В Sea of Stars отсутствуют случайные столкновения с врагами и необходимость долгой прокачки персонажей, что позволяет сосредоточиться на повествовании и изучении мира.

