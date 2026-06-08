Sea of Stars получила финальное обновление контента и вышла на Nintendo Switch 2

Компания Sabotage Studio выпустила версию пошаговой RPG Sea of ​​Stars для Nintendo Switch 2, а также финальное обновление контента под названием Sunset Edition. Версия для ПК теперь также доступна в GOG.

Sea of ​​​​Stars: Sunset Edition можно рассматривать как прощальное письмо фанатам, но с множеством новых функций. Например, в игру добавлен совершенно новый вступительный ролик, позволяющий игрокам ещё глубже погрузиться в сюжет. Режимы Normal и Hard были дополнительно скорректированы, чтобы сделать игру более сложной. Кроме того, версия для Nintendo Switch 2 теперь доступна с функцией GameShare для кооперативной игры втроём, а вариант для GOG также доступен для покупки. Версия для Steam, с другой стороны, продаётся со значительной скидкой.

А что же сейчас с Sabotage Studio? Не волнуйтесь, они продолжают работу над Project Sparrow. Пока ещё рано что-либо раскрывать об этой игре, но они сообщили, что проект запущен в полномасштабную разработку и над ним работают уже более года. Sabotage Studio «никогда ещё не были так увлечены игрой» за последние десять лет.