Sea of Stars привлекла более 5 млн игроков: авторы анонсировали локальный кооператив

Студия Sabotage выпустит локальный кооперативный режим для трех игроков в Sea of Stars, получивший название "Single-Player+", объявила студия. Дата выхода не сообщается.

"Этот режим позволит трем игрокам вместе отправиться в путешествие по Морю Звезд", - заявила Sabotage Studio. "Оставаясь верными пошаговым принципам игры, каждый игрок будет проходить маршруты и сражаться с помощью новой механики "совместные таймерные удары", отправляясь вместе с друзьями в грандиозное приключение Sea of Stars".

Кроме того, разработчик объявил, что с момента запуска в Sea of Stars сыграли более пяти миллионов человек.

Sea of Stars вышла для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam 29 августа 2023 года. Игра также доступна в PlayStation Plus Game Catalog для участников программы PlayStation Extra и Premium, а также в Xbox Game Pass для консолей и ПК.