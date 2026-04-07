Sea of Stars стала доступна для iOS и Android

Компания Playdigious выпустила отмеченную наградами игру Sea of ​​Stars — пошаговую приключенческую RPG, теперь доступную на Android и iOS. Разработка игры велась студией Sabotage Studio, а подробности о портировании были впервые раскрыты 16 января 2026 года.

Sea of ​​Stars позволяет вам познакомиться с историей двух Детей Солнцестояния, Валера и Зале, которые вступают в предназначенные им роли Воинов Солнцестояния. Здесь только они способны противостоять творениям злого алхимика, Повелителя Плоти.

Вас ждут пошаговые сражения с механикой, включающей в себя удары по таймингу, комбинированные атаки, усиления и стратегическую систему блокировки, что делает игру увлекательной. Мне особенно понравилось отсутствие случайных столкновений или отдельных экранов сражений. Кроме того, здесь нет необходимости в «гринде», так что вы можете сосредоточиться на наслаждении сюжетом и его неожиданными поворотами и событиями.