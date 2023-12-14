Свен Винке, автор Sea of Stars и некоторые другие победители TGA23 опубликовали речи, которые им не дали сказать

За несколько дней, прошедших после церемонии The Game Awards на прошлой неделе, фанаты и разработчики успели обсудить, каким должно было быть шоу, или каким оно не должно было быть. Одной из общих тем было желание услышать больше от разработчиков, принимавших награды.

В то время как некоторые обладатели наград встали и произнесли речи, которые были ограничены примерно 30 секундами, другие победители вообще не брали микрофон. В подобной ситуации оказался целый ряд игр. Armored Core 6 (лучший экшен), Resident Evil Village VR Mode (лучшая VR/AR-игра), Final Fantasy 16 (лучшая партитура), Sea of Stars (лучшее инди), Street Fighter 6 (лучший файтинг), Honkai: Star Rail (лучшая мобильная игра) и Final Fantasy 7: Rebirth (самая ожидаемая) были поставлены в такое положение, как и все киберспортивные награды и создатель контента года.

Журналисты из IGN связались с разработчиками, которые по каким-то причинам не успели выступить с речью, и предложили им сделать это "виртуально" и получили в ответ:

Тьерри Буланже, соучредитель и креативный директор Sabotage Studios, а также геймдиректор Sea of Stars, победителя в номинации "Лучшая инди-игра".

Большое спасибо. На протяжении всей разработки я открыто говорил, что Sea of Stars - это невероятно личная для меня игра. Трудно передать словами, как много значит то, что команда позволила мне разделить это видение, а затем вложила в него столько сил. Это то, что я никогда не забуду. Нам всем так повезло, что мы занимаемся любимым делом, и я стараюсь не забывать об этом каждый день, когда мне выпадает честь создавать игры. Как и многие другие проекты, это было очень сложное и насыщенное путешествие. Все члены команды Sabotage вложили невероятное количество души и сердца в этот маленький мир, который мы создали, и это настоящий восторг - видеть всех, кто собрался, чтобы отпраздновать это событие. Спасибо нашим партнерам Du Coup Animation за потрясающую работу над кинематографом, а также Kowloon Nights за то, что верили в нас с самого первого дня. И, наконец, теплое объятие всем нашим фанатам за их невероятную поддержку с момента анонса игры. Спасибо!

Такаюки Накаяма, геймдиректор Street Fighter 6 - победитель конкурса "Лучший файтинг"

Среди множества сильных игр, появившихся в последние годы, мы очень благодарны за то, что наша игра стала лучшим файтингом. Все остальные номинированные файтинги удивительны и блистательны. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность игрокам и членам команды разработчиков, которые так усердно трудились, чтобы воплотить в жизнь следующую главу серии Street Fighter. Мы не собираемся успокаиваться и продолжим развивать игру и предоставлять нашим фанатам наилучшие возможности. Большое спасибо за вашу постоянную поддержку.

Сюхей Мацумото, продюсер Street Fighter 6:

Большое спасибо за то, что выбрали Street Fighter 6 в качестве лучшего файтинга. Я был тронут громкими аплодисментами в кинотеатре, когда мы получили награду. Я преисполнен благодарности к членам команды разработчиков, которые приняли на себя множество вызовов, и ко всем, кто играл в эту игру. Мы продолжим делать Street Fighter 6 еще более интересным для игроков, так что ждите с нетерпением!

Команда разработчиков Resident Evil Village за VR-режим Resident Evil Village - победитель в номинации "Лучшая VR/AR-игра"

Для меня большая честь быть выбранным в качестве лучшей VR/AR-игры. От уединения снежных гор до витиеватой красоты замка и пугающей необъятности леди Димитреску - оказаться на месте Итана Уинтерса и увидеть мир игры с его точки зрения в PSVR2-версии Resident Evil Village - это уникальный и незабываемый опыт. Мы очень ценим и благодарим вас за поддержку!

Фил Крифо, креативный директор Awaceb и геймдиректор Tchia

Это особенно символично в моем сердце, потому что впервые мы показали Tchia на этом шоу, и тогда мы не могли поверить, что маленький кусочек культуры Новой Каледонии впервые будет показан миллионам людей по всему миру. Мы были невероятно горды тогда, и еще больше гордимся сегодня. Спасибо Game Awards за то, что они отмечают такие игры, как наша, и поздравляю других номинантов, которые заслуживают этого не меньше. И самое главное, я хотел бы поблагодарить все население Новой Каледонии за то, что оно поддерживало и принимало Tchia все это время. Эта награда - не просто празднование того, что мы сделали, это топливо для того, чтобы продолжать двигаться дальше и рассказывать истории, которые глубоко наши, веря, что они найдут отклик у всех вас.

Глава Larian Свен Винке тоже опубликовал полную версию своей речи, но только в соцсети X, где не забыл упомянуть об увольнениях в команде Dungeons & Dragon в Wizards of the Coast,

Игры — уникальная форма искусства, не менее важная чем книги, музыка или кино. Многие разработчики, включая меня, занимаются играми, так как любят наблюдать, как люди взаимодействуют с их творениями. Так, как невозможно взаимодействовать больше ни с чем.