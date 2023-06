Свежий геймплейный трейлер Sea of Stars. Демоверсия уже доступна в Steam ©

Sabotage выпустила новый трейлер ролевой игры Sea of Stars, выполненной в стиле пиксель-арт. Между тем, демоверсия игры стала доступна в Steam.



Трейлер, как обычно, короткий, но он демонстрирует различные элементы геймплея, включая внешний мир, способы передвижения, бои, рыбалку, приготовление пищи и многое другое. И все это изображено в превосходном художественном стиле Sea of Stars.





Кроме того, демоверсия игры уже доступна для ПК через Steam в рамках мероприятия "Играм Быть". Она уже была доступна для игры на Switch с момента ее выхода некоторое время назад.

Sea of Stars - это приквел во вселенной игры The Messenger, получившей признание, и он был профинансирован благодаря успешной кампании на Kickstarter, которая достигла своей цели за один день. Она выйдет для PS5, PS4, Nintendo Switch, ПК, Xbox Series X|S и Xbox One 29 августа 2023 года.



Эта игра предлагает пошаговые сражения в ретро-стиле с таймингом атаки и защиты, тактическим использованием типов урона и многим другим. Визуальное оформление в стиле пиксель-арт прекрасно, с динамическим освещением и дополнительными эффектами.