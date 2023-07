Свежий тизер Sea of Stars демонстрирует массивного босса Древний туман в действии ©

Sabotage Studio выпустила новое видео своей великолепной пиксельной RPG Sea of Stars, демонстрирующее одного из боссов, которые появятся в игре. В частности, мы увидим босса Древний туман в действии. Интересно, что он не просто босс, но и важный персонаж, который будет давать советы и направлять главных героев.

У Древнего тумана есть целая выделенная область, которую мы уже видели несколько раз, и в которой мы попытаемся пройти его испытания.

Sea of Stars — это приквел, действие которого разворачивается во вселенной знаменитой игры Sabotage Studios The Messenger. Она была профинансирована за счет успешной кампании на Kickstarter, которая достигла своей цели за один день. Игра выйдет для PS5, PS4, Nintendo Switch, ПК, Xbox Series X|S и Xbox One 29 августа 2023 года. Демоверсия уже доступна на Nintendo Switc и ПК.