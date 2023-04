В новом ролике Sea of Stars демонстрируется как можно сделать прохождение игры намного сложнее ©

Хотите, чтобы Sea of Stars стала такой же сложной, как Elden Ring или Dark Souls? Вы можете сделать это с помощью предмета "Искусный гамбит".

В новом ролике, показанном разработчиками из Sabotage Studio, демонстрируется "Искусный гамбит" - предмет, который можно активировать в меню "Реликвии" и превратить игру в кошмар, в котором ваше время будет иметь решающее значение. HP ваших персонажей уменьшится на 95%, а враги станут неуязвимыми во время каста. С другой стороны, вовремя поставленные блоки уменьшат наносимый вам урон до 1, а вовремя нанесенные удары нанесут двойной урон.

Конечно, это означает, что ваше право на ошибку гораздо более ограничено, и вам нужно полагаться на время и мастерство, чтобы выжить.

С другой стороны, если вы хотите получить комфортный опыт повествования, Амулет повествования - это еще одна реликвия, которая добавляет 100 к вашему HP и автоматически восстанавливает до 75% вашего HP после каждого боя.

Есть и третий предмет под названием "Sequent Flare", но видео не раскрывает, что это такое.

Вы можете посмотреть его ниже.

Sea of Stars - это приквел во вселенной игры The Messenger, получившей признание студии Sabotage, и она была профинансирована благодаря успешной кампании на Kickstarter, которая достигла своей цели за один день. Игра выйдет для PS5, PS4, Nintendo Switch, PC, Xbox Series X|S и Xbox One 29 августа 2023 года.