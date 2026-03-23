19 сезон Sea of Thieves открывает новые горизонты и пиратские приключения

Разработчики Sea of Thieves из Rare анонсировали 19-й сезон игры, который принесёт игрокам свежий контент, активности и улучшения игрового процесса. Новый сезон нацелен как на ветеранов, так и на новичков, мотивируя всех отправиться в захватывающее морское приключение.

Главными новинками станут сезонные испытания, позволяющие зарабатывать очки славы и открывать уникальные косметические предметы — от одежды до украшений для кораблей. Разнообразие активностей вновь станет ключевой особенностью сезона, делая каждый рейд на просторах игры непохожим на предыдущий.

Rare также подготовила ряд улучшений: будут внесены правки баланса, изменения интерфейса и исправления на основе отзывов сообщества. Как и в предыдущих сезонах, не обойдётся без временных событий с особыми правилами и дополнительными наградами, что создаёт ощущение живого, постоянно меняющегося мира.

19-й сезон Sea of Thieves станет не только очередным набором испытаний и косметики, но и новой сюжетной главой. Игроков ждут свежие истории, эпические сражения и возможности для исследования, которые поддерживают динамику и атмосферу пиратской песочницы, делая каждое плавание уникальным.