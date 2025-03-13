Авторы Sea of Thieves готовятся к празднованию 7-й годовщины

В этом месяце Sea of Thieves отмечает 7 лет с момента выхода, подготовив для игроков специальные события, скидки и эксклюзивные награды. Празднование пройдет в несколько этапов и затронет различные аспекты игры.
Что ждет игроков?
- 14 марта — старт юбилейного ивента. В этот день появится новая шанти «С днем рождения», а для консолей Xbox выпустят анимированные динамические фоны, посвященные игре.
- 20 марта — в честь дня рождения Microsoft Solitaire получит уникальное оформление в стиле SoT, включая тематический фон и карты.
Основные события празднования
- 14–22 марта — пройдет масштабное юбилейное событие с целями сообщества. Игроки смогут объединиться и выполнять задания, вдохновленные ключевыми моментами из истории Sea of Thieves. За достижения будут разблокированы специальные награды.
- 22–24 марта — выходные сообщества 15-го сезона, в рамках которых игроков ждут бесплатные предметы, бонусы, фотозоны и тематические активности.
- 27 марта — ежемесячное обновление для 15-го сезона. Оно добавит охотничье копье и новых существ, которые станут частью морских приключений.
В течение марта также ожидаются Twitch Drops, бонусы для подписчиков Game Pass Ultimate и розыгрыш эксклюзивного контроллера Xbox Megalodon.
Отличная игра
300 часов затер до дыр и ещё много контента который мной не затронут
7 лет этому шлаку мертвому