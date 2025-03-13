Авторы Sea of Thieves готовятся к празднованию 7-й годовщины

В этом месяце Sea of Thieves отмечает 7 лет с момента выхода, подготовив для игроков специальные события, скидки и эксклюзивные награды. Празднование пройдет в несколько этапов и затронет различные аспекты игры.

Что ждет игроков?

14 марта — старт юбилейного ивента. В этот день появится новая шанти «С днем рождения», а для консолей Xbox выпустят анимированные динамические фоны, посвященные игре.

20 марта — в честь дня рождения Microsoft Solitaire получит уникальное оформление в стиле SoT, включая тематический фон и карты.

Основные события празднования

14–22 марта — пройдет масштабное юбилейное событие с целями сообщества. Игроки смогут объединиться и выполнять задания, вдохновленные ключевыми моментами из истории Sea of Thieves. За достижения будут разблокированы специальные награды.

22–24 марта — выходные сообщества 15-го сезона, в рамках которых игроков ждут бесплатные предметы, бонусы, фотозоны и тематические активности.

27 марта — ежемесячное обновление для 15-го сезона. Оно добавит охотничье копье и новых существ, которые станут частью морских приключений.

В течение марта также ожидаются Twitch Drops, бонусы для подписчиков Game Pass Ultimate и розыгрыш эксклюзивного контроллера Xbox Megalodon.