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Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир, Кооператив
7.2 521 оценка

Авторы Sea of Thieves готовятся к празднованию 7-й годовщины

butcher69
Новости

В этом месяце Sea of Thieves отмечает 7 лет с момента выхода, подготовив для игроков специальные события, скидки и эксклюзивные награды. Празднование пройдет в несколько этапов и затронет различные аспекты игры.

Что ждет игроков?

  • 14 марта — старт юбилейного ивента. В этот день появится новая шанти «С днем рождения», а для консолей Xbox выпустят анимированные динамические фоны, посвященные игре.
  • 20 марта — в честь дня рождения Microsoft Solitaire получит уникальное оформление в стиле SoT, включая тематический фон и карты.

Основные события празднования

  • 14–22 марта — пройдет масштабное юбилейное событие с целями сообщества. Игроки смогут объединиться и выполнять задания, вдохновленные ключевыми моментами из истории Sea of Thieves. За достижения будут разблокированы специальные награды.
  • 22–24 марта — выходные сообщества 15-го сезона, в рамках которых игроков ждут бесплатные предметы, бонусы, фотозоны и тематические активности.
  • 27 марта — ежемесячное обновление для 15-го сезона. Оно добавит охотничье копье и новых существ, которые станут частью морских приключений.

В течение марта также ожидаются Twitch Drops, бонусы для подписчиков Game Pass Ultimate и розыгрыш эксклюзивного контроллера Xbox Megalodon.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Arkadiy Artemenko

Отличная игра

300 часов затер до дыр и ещё много контента который мной не затронут

1
Fatcannabis

7 лет этому шлаку мертвому

-4