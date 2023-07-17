Авторы Sea of Thieves отпразднуют предстоящий кроссовер с Legend of Monkey Island разнообразной косметикой ©

В ближайшее время Sea of Thieves получит один из самых подходящих кроссоверов в истории игр - Legend of Monkey Island, и компания Rare сообщила, что вы сможете одеться по этому случаю как следует.

В видеоролике, выпущенном компанией-разработчиком, мы можем увидеть несколько интересных косметических предметов, которые будут добавлены в "Пиратский магазин" и наверняка понравятся поклонникам Monkey Island: коллекция кораблей "Наследие ЛеЧака", очаровательно пушистый пудель Пиранья, набор костюмов ЛеЧака и набор оружия "Наследие ЛеЧака".

Все они будут выпущены 20 июля, когда в Sea of Thieves стартует кроссовер Legend of Monkey Island. В видеоролике также показаны другие товары, которые появятся в местном магазине и которые не обязательно связаны с кроссовером, в том числе бесплатная эмоция "Вращающийся стрелок" и многое другое.

Если вы не знакомы с кроссовером с Legends of Monkey Island, то это серия из трех пиратских баек, которые будут постепенно добавляться в Sea of Thieves, начиная со следующей недели, 20 июля. Она была анонсирована в июне на выставке Xbox Games Showcase.

В настоящее время Sea of Thieves доступна на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One и, конечно же, по программе Game Pass. Еще несколько дней игра находится в рамках 9-го сезона.