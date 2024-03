Авторы Sea of Thieves поделились амбициозными планами на 2024 год

До конца 2024 года в Sea of Thieves произойдут, пожалуй, самые значительные изменения в базовой игре с момента ее выхода в 2018 году, включая новое оружие, впервые за шесть лет существования игры.

Rare выпустила масштабное сообщение о разработке в виде 20-минутного ролика с превью всего, что появится в Sea of Thieves в 2024 году, и, честно говоря, это пугающее количество новых и масштабных дополнений. Контент разбит на 12-й, 13-й и 14-й сезоны. Сезон 12 открывает год нового контента, который выйдет 30 апреля.

Первым важным событием 12-го сезона является новое оружие: двуствольный пистолет из которого можно сделать два выстрела подряд или зарядить его для одного мощного взрыва, а также метательные ножи. По словам Rare, двуствольный пистолет "занимает место между обычным пистолетом и мушкетоном по дальности и мощности", а метательные ножи можно бросать во врагов, нанося им "большой урон". Только будьте осторожны с прицеливанием, так как они могут застрять в окружающей обстановке и быть использованы противником в качестве возмездия.

В 12-м сезоне также появится новое пушечное ядро малой дальности с широким радиусом действия под названием Scattershot и новый метательный предмет, который порождает на вражеском корабле скелетов, дружественные только метателю.

Так же появится новый предмет Wind Caller. Это раковина из которой дуют порывы ветра, заставляя вас плыть быстрее, чем когда-либо прежде. С его помощью можно сбрасывать врагов со скал, приводить в движение гребные лодки, тушить пожары и перемещаться по воде, когда вы плаваете.

Начиная с 12-го сезона, на "ряде островов", включая аванпосты и форты скелетов, будут установлены зиплайны, которые позволят вам быстрее преодолевать препятствия в случае необходимости. Кроме того, вы сможете ходить по буквально натянутому канату или скользить по канату своего гарпуна, чтобы добраться до места назначения. И да, вы можете носить с собой бочки с порохом, что означает, что "пункты назначения" в данном случае напрямую означают "вражеские корабли".

В дальнейшем 13-й сезон добавит то, что выглядит и звучит как самое дикое и страшное мировое событие за всю долгую историю Sea of Thieves. Оно называется "Пылающий клинок" и возвращает капитана Пламенное Сердце и его одноименный корабль в его самом ужасающем воплощении. Массивный военный корабль оснащен 10 пушками и передней пусковой установкой огненных шаров - первым передним корабельным оружием в игре - и если вы переживете его ярость, то сможете либо потопить его, чтобы получить предположительно редкий лут, либо, что еще лучше, если вы сторонник Пламенного Сердца, захватить его с со скелетной командой на борту, которая может стрелять по врагам и чинить ваш корабль, как NPC Джека Воробья из обновления Pirates of the Caribbean.

В 13-м сезоне также появятся лагеря скелетов - древние храмы, которые пираты смогут исследовать, решать в них головоломки и, конечно же, добывать ценную добычу. Небольшая изюминка этих лагерей заключается в том, что, если вы контролируете Пылающий Клинок, вы сможете собирать добычу, включая новую Сферу Секретов, которая увеличивает Дань Пылающего Клинка, без вмешательства скелетов на острове.

Наконец, 14-й сезон - это попытка Rare устроить полный хаос в открытом море. По словам студии, "14-й сезон разрабатывается с озорством в сердце". В этом сезоне будут добавлены "расширенные возможности стелса и новые способы подшутить над игроками", а также крюк-пистолет, с помощью которого вы сможете хватать добычу издалека и подниматься на борт кораблей в очень точных точках.

2024 год кажется совершенно диким для Sea of Thieves, и Rare обещает, что в будущем будет еще больше изменений, которые "освежат песочницу".